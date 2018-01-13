الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا

الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب:

تؤدي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية زيارة لمعرض الزربية وصناعات التزويق بهنوفر في المانيا بمناسبة مشاركة تونس في هذا المعرض الدولي الهام بجناح للمركز الفني للزربية و الحياكة وكانت أخر مشاركة لتونس في هذا المعرض الهام تعود الى 14 عاما مضت .

برنامج الزيارة تضمٌن عدة لقاءات عمل جمعت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بعدة فاعلين في قطاع صناعة وترويج الزربية والسجاد حيث دارت اللقاءات حول ترويج وتطوير هذه الصناعة في تونس وتصديرها للعالم .كما التقت السيدة سلمى اللومي الرقيق بأعضاء الهيئة المديرة لمعرض domotex العالمي .وتراهن وزارة السياحة والصناعات التقليدية على إستعادة السوق الألمانية .