بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي‎

مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – مراد الدلاجي:

تمكنت وحدة مقاومة الارهاب بالقرجاني اليوم السبت بإيقاف المتهم بقتل وكيل الشركة التركي الجنسية الذي تم العثور عليه نهاية الأسبوع الفارط جثة هامدة بالمصنع الذي يشتغل به و عليه اثار العنف وهو شاب في عقده الثالث أصيل جهة باجة سبق أن اشتغل بالمصنع الذي وقعت به الجريمة و اثر ايقافه اعترف حسب مصدر امني مطلع بارتكابه الجريمة و قد تم العثور لديه على هاتف الضحية .