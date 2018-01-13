النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها

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تونس –الشروق اون لاين –سرحان الشيخاوي:
ردا على مقال صدر بموقع "اسرار عربية " تم ضمنه اتهام نائب حركة نداء تونس شكيب باني بقيادة " لوبي برلماني " يسعى الى خدمة مصالح دولة الامارات ويعمل تحت اشراف ضابط اماراتي .. صرّح النائب شكيب باني للشروق اون لاين نافيا وجود أي علاقة له بكل ما ورد في المقال مشيرا الى انه لم يتصل بالضابط المذكور في المقال ولم يجمع بينهما أي لقاء مباشر او غير مباشر .. شكيب باني ابدى استغرابه مما تم ترويجه ملمّحا الى وجود شكوك في اطراف دفعت الى هذا المقال في سياق تصفية حسابات سياسية تستهدفه هو وكل نواب حركة نداء تونس كما اكّد انه سيقدم قضية عدلية في الغرض وسيتابع قضائيا وقانونيا كل المتورطين في هذه "الاساءة " .
شكيب باني اضاف ايضا ان نشر هذا المقال جزء من خطة ممنهجة تهدف الى مزيد توتير الاجواء في تونس خاصة بالتركيز على انه "مقرر لجنة التخطيط والمالية " وهي صفته في الدورة البرلمانية السابقة قبل ان يصبح مساعدا لرئيس البرلمان مكلفا بالتصرف ,واشار الى ان صفة "مقرر لجنة المالية " يتم استعمالها بشكل دقيق والتركيز عليها لدفع الاحتجاجات الرافضة لقانون المالية وشحن الاجواء اكثر واشعال نار الفتة في تونس .
تونس –الشروق اون لاين –سرحان الشيخاوي:
ردا على مقال صدر بموقع "اسرار عربية " تم ضمنه اتهام نائب حركة نداء تونس شكيب باني بقيادة " لوبي برلماني " يسعى الى خدمة مصالح دولة الامارات ويعمل تحت اشراف ضابط اماراتي .. صرّح النائب شكيب باني للشروق اون لاين نافيا وجود أي علاقة له بكل ما ورد في المقال مشيرا الى انه لم يتصل بالضابط المذكور في المقال ولم يجمع بينهما أي لقاء مباشر او غير مباشر .. شكيب باني ابدى استغرابه مما تم ترويجه ملمّحا الى وجود شكوك في اطراف دفعت الى هذا المقال في سياق تصفية حسابات سياسية تستهدفه هو وكل نواب حركة نداء تونس كما اكّد انه سيقدم قضية عدلية في الغرض وسيتابع قضائيا وقانونيا كل المتورطين في هذه "الاساءة " .
شكيب باني اضاف ايضا ان نشر هذا المقال جزء من خطة ممنهجة تهدف الى مزيد توتير الاجواء في تونس خاصة بالتركيز على انه "مقرر لجنة التخطيط والمالية " وهي صفته في الدورة البرلمانية السابقة قبل ان يصبح مساعدا لرئيس البرلمان مكلفا بالتصرف ,واشار الى ان صفة "مقرر لجنة المالية " يتم استعمالها بشكل دقيق والتركيز عليها لدفع الاحتجاجات الرافضة لقانون المالية وشحن الاجواء اكثر واشعال نار الفتة في تونس .
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018