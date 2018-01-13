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يوم السبت 13 جانفي 2018
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النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
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السياسي
النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018 | 16:32

تونس –الشروق اون لاين –سرحان الشيخاوي:

ردا على مقال صدر بموقع "اسرار عربية " تم ضمنه اتهام نائب حركة نداء تونس شكيب باني بقيادة " لوبي برلماني " يسعى الى خدمة مصالح دولة الامارات ويعمل تحت اشراف ضابط اماراتي  .. صرّح النائب شكيب باني للشروق اون لاين نافيا وجود أي علاقة له بكل ما ورد في المقال مشيرا الى انه لم يتصل بالضابط المذكور في المقال ولم يجمع بينهما أي لقاء مباشر او غير مباشر .. شكيب باني ابدى استغرابه مما تم ترويجه ملمّحا الى وجود شكوك في اطراف دفعت الى هذا المقال  في سياق تصفية حسابات سياسية  تستهدفه هو وكل نواب حركة نداء تونس كما اكّد انه سيقدم قضية عدلية في الغرض وسيتابع قضائيا وقانونيا كل المتورطين في هذه "الاساءة "  .

  شكيب باني اضاف ايضا ان نشر هذا المقال جزء من خطة  ممنهجة تهدف الى مزيد توتير الاجواء في تونس خاصة بالتركيز على انه "مقرر لجنة التخطيط والمالية " وهي صفته في الدورة البرلمانية السابقة قبل ان يصبح مساعدا لرئيس البرلمان مكلفا بالتصرف ,واشار الى ان  صفة "مقرر لجنة المالية " يتم استعمالها بشكل دقيق والتركيز عليها لدفع الاحتجاجات الرافضة لقانون المالية وشحن الاجواء اكثر واشعال نار الفتة في تونس .

 

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النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018 | 16:32

تونس –الشروق اون لاين –سرحان الشيخاوي:

ردا على مقال صدر بموقع "اسرار عربية " تم ضمنه اتهام نائب حركة نداء تونس شكيب باني بقيادة " لوبي برلماني " يسعى الى خدمة مصالح دولة الامارات ويعمل تحت اشراف ضابط اماراتي  .. صرّح النائب شكيب باني للشروق اون لاين نافيا وجود أي علاقة له بكل ما ورد في المقال مشيرا الى انه لم يتصل بالضابط المذكور في المقال ولم يجمع بينهما أي لقاء مباشر او غير مباشر .. شكيب باني ابدى استغرابه مما تم ترويجه ملمّحا الى وجود شكوك في اطراف دفعت الى هذا المقال  في سياق تصفية حسابات سياسية  تستهدفه هو وكل نواب حركة نداء تونس كما اكّد انه سيقدم قضية عدلية في الغرض وسيتابع قضائيا وقانونيا كل المتورطين في هذه "الاساءة "  .

  شكيب باني اضاف ايضا ان نشر هذا المقال جزء من خطة  ممنهجة تهدف الى مزيد توتير الاجواء في تونس خاصة بالتركيز على انه "مقرر لجنة التخطيط والمالية " وهي صفته في الدورة البرلمانية السابقة قبل ان يصبح مساعدا لرئيس البرلمان مكلفا بالتصرف ,واشار الى ان  صفة "مقرر لجنة المالية " يتم استعمالها بشكل دقيق والتركيز عليها لدفع الاحتجاجات الرافضة لقانون المالية وشحن الاجواء اكثر واشعال نار الفتة في تونس .

 

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مؤتمر وزراء الثقافة العرب:القدس عاصمة أبدية للثقافة العربية
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لم يحضر افتتاح الدورة العشرين من مؤتمر الوزراء...
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بالحبر السياسي :«ديمقراطية الشارع»
12 جانفي 2018 السّاعة 21:00
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بعضهم هدّد به والبعض الآخر ندّد به:أيّ مشروعية للخروج الى الشــارع ؟
12 جانفي 2018 السّاعة 21:00
خرجت الاحتجاجات الشعبية في الشارع التونسي عن...
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النوري الصّل
نصـــف الحقيقـــــة
بعد نجاحها النسبي في الحد من أعمال التخريب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، باتت الحكومة مدعوة إلى التعاطي بنفس «الحزم» مع سياسة التخريب الممنهجة التي تتعرّض لها جيوب...
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