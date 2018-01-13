احمد الاحمد: الاتحاد الافريقي يجب ان يكون قريبا من الحكومات ومختلف الفاعلين في مجال كرة القدم

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شدد احمد احمد رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم على " اهمية ان تكون "الكاف" قريبة من الحكومات وكافة الفاعلين في مجال كرة القدم.
واوضح أحمد خلال ندوة صحفية عقدها بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء يوم امس الجمعة " ونحن على بعد ساعات من انطلاق بطولة كاس امم افريقيا للاعبين المحليين (شان المغرب 2018) لايمكننا إلا أن نكون مرتاحين وسعداء بجودة البنية التحتية وكفاءة وجدية لجنة التنظيم المحلية التي اشتغلت خلال الثلاثة أشهر الماضية لتوفير جميع الشروط اللازمة لإنجاح هذا الحدث".
ونقلت وكالة الانباء المغربية عن المسؤول القاري قوله " أن اللجنة المنظمة لبطولة افريقيا للاعبين المحليين وفرت جميع الظروف الملائمة لانجاح هذا الحدث الذي يحتضن المغرب دورته الخامسة خلال الفترة من 13 جانفي الجاري إلى 4 فيفري المقبل... "مضيفا " المغرب اختير لتنظيم هذه الدورة بدلا من كينيا نظرا لجودة وقوة الملف المغربي في مقابل عدم احترام كينيا لكراس الشروط .. " مشيرا إلى أن المملكة حظيت باجماع جميع أعضاء اللجنة لاحتضان هذه النسخة.
كما افاد " هذه البطولة تعتبر فرصة للاعبين المحليين داخل القارة الافريقية من أجل خوض أكبر عدد ممكن من المنافسات كما تشكل مناسبة للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم لمزيد تقييم الجوانب المتعلقة بالتنظيم من أجل استخلاص العبر وإعادة توجيه برامج تطوير اللعبة..."
وفي سياق متصل بين احمد ان البطولة ستحظى بتغطية اعلامية من قبل 500 رجل إعلام يمثلون 23 دولة.
ومن جهته قال حمزة حجوي رئيس لجنة التنظيم المحلية ونائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم " ان جميع الملاعب باتت جاهزة" مؤكدا أن " هذا الحدث تطلب إنجاز العديد من الأشغال (ملعبي الدار البيضاء ومراكش) من أجل تهيئتهما على المستوى الفني..
وكان المغرب قد نال شرف تنظيم بطولة افريقيا للاعبين المحليين بعد سحبها من كينيا بقرار من الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.
شدد احمد احمد رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم على " اهمية ان تكون "الكاف" قريبة من الحكومات وكافة الفاعلين في مجال كرة القدم.
واوضح أحمد خلال ندوة صحفية عقدها بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء يوم امس الجمعة " ونحن على بعد ساعات من انطلاق بطولة كاس امم افريقيا للاعبين المحليين (شان المغرب 2018) لايمكننا إلا أن نكون مرتاحين وسعداء بجودة البنية التحتية وكفاءة وجدية لجنة التنظيم المحلية التي اشتغلت خلال الثلاثة أشهر الماضية لتوفير جميع الشروط اللازمة لإنجاح هذا الحدث".
ونقلت وكالة الانباء المغربية عن المسؤول القاري قوله " أن اللجنة المنظمة لبطولة افريقيا للاعبين المحليين وفرت جميع الظروف الملائمة لانجاح هذا الحدث الذي يحتضن المغرب دورته الخامسة خلال الفترة من 13 جانفي الجاري إلى 4 فيفري المقبل... "مضيفا " المغرب اختير لتنظيم هذه الدورة بدلا من كينيا نظرا لجودة وقوة الملف المغربي في مقابل عدم احترام كينيا لكراس الشروط .. " مشيرا إلى أن المملكة حظيت باجماع جميع أعضاء اللجنة لاحتضان هذه النسخة.
كما افاد " هذه البطولة تعتبر فرصة للاعبين المحليين داخل القارة الافريقية من أجل خوض أكبر عدد ممكن من المنافسات كما تشكل مناسبة للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم لمزيد تقييم الجوانب المتعلقة بالتنظيم من أجل استخلاص العبر وإعادة توجيه برامج تطوير اللعبة..."
وفي سياق متصل بين احمد ان البطولة ستحظى بتغطية اعلامية من قبل 500 رجل إعلام يمثلون 23 دولة.
ومن جهته قال حمزة حجوي رئيس لجنة التنظيم المحلية ونائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم " ان جميع الملاعب باتت جاهزة" مؤكدا أن " هذا الحدث تطلب إنجاز العديد من الأشغال (ملعبي الدار البيضاء ومراكش) من أجل تهيئتهما على المستوى الفني..
وكان المغرب قد نال شرف تنظيم بطولة افريقيا للاعبين المحليين بعد سحبها من كينيا بقرار من الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018