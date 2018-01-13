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يوم السبت 13 جانفي 2018
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احمد الاحمد: الاتحاد الافريقي يجب ان يكون قريبا من الحكومات ومختلف الفاعلين في مجال كرة القدم
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الأولى
احمد الاحمد: الاتحاد الافريقي يجب ان يكون قريبا من الحكومات ومختلف الفاعلين في مجال كرة القدم
13 جانفي 2018 | 16:24

شدد احمد احمد رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم على " اهمية ان تكون "الكاف" قريبة من الحكومات وكافة الفاعلين في مجال كرة القدم.

   واوضح أحمد خلال ندوة صحفية عقدها بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء يوم امس الجمعة " ونحن على بعد ساعات من انطلاق بطولة كاس امم افريقيا للاعبين المحليين (شان المغرب 2018) لايمكننا إلا أن نكون مرتاحين وسعداء بجودة البنية التحتية وكفاءة وجدية لجنة التنظيم المحلية التي اشتغلت خلال الثلاثة أشهر الماضية لتوفير جميع الشروط اللازمة لإنجاح هذا الحدث".

   ونقلت وكالة الانباء المغربية عن المسؤول القاري قوله " أن اللجنة المنظمة لبطولة افريقيا للاعبين المحليين وفرت جميع الظروف الملائمة لانجاح هذا الحدث الذي يحتضن المغرب دورته الخامسة خلال الفترة من 13 جانفي الجاري إلى 4 فيفري المقبل... "مضيفا " المغرب اختير لتنظيم هذه الدورة بدلا من كينيا نظرا لجودة وقوة الملف المغربي في مقابل عدم احترام كينيا لكراس الشروط .. " مشيرا إلى أن المملكة حظيت باجماع جميع أعضاء اللجنة لاحتضان هذه النسخة.

   كما افاد " هذه البطولة تعتبر فرصة للاعبين المحليين داخل القارة الافريقية من أجل خوض أكبر عدد ممكن من المنافسات كما تشكل مناسبة للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم لمزيد تقييم الجوانب المتعلقة بالتنظيم من أجل استخلاص العبر وإعادة توجيه برامج تطوير اللعبة..."

   وفي سياق متصل بين احمد ان البطولة ستحظى بتغطية اعلامية من قبل 500 رجل إعلام يمثلون 23 دولة.

   ومن جهته قال حمزة حجوي رئيس لجنة التنظيم المحلية ونائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم " ان جميع الملاعب باتت جاهزة" مؤكدا أن " هذا الحدث تطلب إنجاز العديد من الأشغال (ملعبي الدار البيضاء ومراكش) من أجل تهيئتهما على المستوى الفني..

   وكان المغرب قد نال شرف تنظيم بطولة افريقيا للاعبين المحليين بعد سحبها من كينيا بقرار من الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

   

وات
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الأولى
احمد الاحمد: الاتحاد الافريقي يجب ان يكون قريبا من الحكومات ومختلف الفاعلين في مجال كرة القدم
13 جانفي 2018 | 16:24

شدد احمد احمد رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم على " اهمية ان تكون "الكاف" قريبة من الحكومات وكافة الفاعلين في مجال كرة القدم.

   واوضح أحمد خلال ندوة صحفية عقدها بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء يوم امس الجمعة " ونحن على بعد ساعات من انطلاق بطولة كاس امم افريقيا للاعبين المحليين (شان المغرب 2018) لايمكننا إلا أن نكون مرتاحين وسعداء بجودة البنية التحتية وكفاءة وجدية لجنة التنظيم المحلية التي اشتغلت خلال الثلاثة أشهر الماضية لتوفير جميع الشروط اللازمة لإنجاح هذا الحدث".

   ونقلت وكالة الانباء المغربية عن المسؤول القاري قوله " أن اللجنة المنظمة لبطولة افريقيا للاعبين المحليين وفرت جميع الظروف الملائمة لانجاح هذا الحدث الذي يحتضن المغرب دورته الخامسة خلال الفترة من 13 جانفي الجاري إلى 4 فيفري المقبل... "مضيفا " المغرب اختير لتنظيم هذه الدورة بدلا من كينيا نظرا لجودة وقوة الملف المغربي في مقابل عدم احترام كينيا لكراس الشروط .. " مشيرا إلى أن المملكة حظيت باجماع جميع أعضاء اللجنة لاحتضان هذه النسخة.

   كما افاد " هذه البطولة تعتبر فرصة للاعبين المحليين داخل القارة الافريقية من أجل خوض أكبر عدد ممكن من المنافسات كما تشكل مناسبة للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم لمزيد تقييم الجوانب المتعلقة بالتنظيم من أجل استخلاص العبر وإعادة توجيه برامج تطوير اللعبة..."

   وفي سياق متصل بين احمد ان البطولة ستحظى بتغطية اعلامية من قبل 500 رجل إعلام يمثلون 23 دولة.

   ومن جهته قال حمزة حجوي رئيس لجنة التنظيم المحلية ونائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم " ان جميع الملاعب باتت جاهزة" مؤكدا أن " هذا الحدث تطلب إنجاز العديد من الأشغال (ملعبي الدار البيضاء ومراكش) من أجل تهيئتهما على المستوى الفني..

   وكان المغرب قد نال شرف تنظيم بطولة افريقيا للاعبين المحليين بعد سحبها من كينيا بقرار من الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

   

وات
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النوري الصّل
نصـــف الحقيقـــــة
بعد نجاحها النسبي في الحد من أعمال التخريب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، باتت الحكومة مدعوة إلى التعاطي بنفس «الحزم» مع سياسة التخريب الممنهجة التي تتعرّض لها جيوب...
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