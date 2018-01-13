السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب

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اشتكى عدد من العاملين و أعضاء في السفارة الإكوادورية في لندن من جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكليكس"، وذلك لعدم مراعاته لقواعد النظافة الشخصية.
نشرت صحيفة "انترناشونال بزنز تايمز" نقلا عن مصادر في السفارة، بأن أسانج لا يستحم و تفوح منه رائحة كريهة.
مما دفع عددا من أفراد السفارة الى إبلاغ أسانج عن حالة عدم الرضا التي يشعرون بها.
هذا وكان صحفي سابق و صديق مقرب من أسانج وهو جيريمي زيمرمان قد قال في وقت سابق، أن أسانج لا يغير ملابسه لفترة طويلة، و لايستحم إلا عندما يجبره أحد على ذلك.
و أضاف قائلا:" أسانج يأكل بيديه و يمسح بأصابعه الطعام على ثيابه، حتى أني لم أر سراويل متسخة و تملؤها الدهون كتلك التي يرتديها أسانج".
يذكر بأن مؤسس "ويكليكس" يعيش في السفارة الإكوادورية منذ العام 2012، كما انه طلب اللجوء السياسي، خوفا من أن يتم تسليمه الى السلطات السويدية و التي بدورها من الممكن أن تسلمه الى السلطات الأمريكية لمحاكمته.
اشتكى عدد من العاملين و أعضاء في السفارة الإكوادورية في لندن من جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكليكس"، وذلك لعدم مراعاته لقواعد النظافة الشخصية.
نشرت صحيفة "انترناشونال بزنز تايمز" نقلا عن مصادر في السفارة، بأن أسانج لا يستحم و تفوح منه رائحة كريهة.
مما دفع عددا من أفراد السفارة الى إبلاغ أسانج عن حالة عدم الرضا التي يشعرون بها.
هذا وكان صحفي سابق و صديق مقرب من أسانج وهو جيريمي زيمرمان قد قال في وقت سابق، أن أسانج لا يغير ملابسه لفترة طويلة، و لايستحم إلا عندما يجبره أحد على ذلك.
و أضاف قائلا:" أسانج يأكل بيديه و يمسح بأصابعه الطعام على ثيابه، حتى أني لم أر سراويل متسخة و تملؤها الدهون كتلك التي يرتديها أسانج".
يذكر بأن مؤسس "ويكليكس" يعيش في السفارة الإكوادورية منذ العام 2012، كما انه طلب اللجوء السياسي، خوفا من أن يتم تسليمه الى السلطات السويدية و التي بدورها من الممكن أن تسلمه الى السلطات الأمريكية لمحاكمته.
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018