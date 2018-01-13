السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب

اشتكى عدد من العاملين و أعضاء في السفارة الإكوادورية في لندن من جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكليكس"، وذلك لعدم مراعاته لقواعد النظافة الشخصية.

نشرت صحيفة "انترناشونال بزنز تايمز" نقلا عن مصادر في السفارة، بأن أسانج لا يستحم و تفوح منه رائحة كريهة.

مما دفع عددا من أفراد السفارة الى إبلاغ أسانج عن حالة عدم الرضا التي يشعرون بها.

هذا وكان صحفي سابق و صديق مقرب من أسانج وهو جيريمي زيمرمان قد قال في وقت سابق، أن أسانج لا يغير ملابسه لفترة طويلة، و لايستحم إلا عندما يجبره أحد على ذلك.

و أضاف قائلا:" أسانج يأكل بيديه و يمسح بأصابعه الطعام على ثيابه، حتى أني لم أر سراويل متسخة و تملؤها الدهون كتلك التي يرتديها أسانج".

يذكر بأن مؤسس "ويكليكس" يعيش في السفارة الإكوادورية منذ العام 2012، كما انه طلب اللجوء السياسي، خوفا من أن يتم تسليمه الى السلطات السويدية و التي بدورها من الممكن أن تسلمه الى السلطات الأمريكية لمحاكمته.

وكالات