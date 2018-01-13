جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1

جندوبة - الشروق أون لابن - عبد الكريم :

توفيت بالمستشفى الجهوي بجندوبة ليلة البارحة الجمعة 12 جانفي 2018 امراة في العقد الخامس من العمر يشتبه في اصابتها بأنفلونزا الخنازير H1N1

و حسب ما أكده مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بجندوبة فان تاكيد خبر اصابة الهالكة من عدمه بانفلونزا الخنازير H1N1 ستأكده التحاليل المخبرية التي تم ارسال عينة منها و ننتظر ظهورها .

و يذكر أنه تم و منذ يوم 27 ديسمبر 2017 و الى اليوم تسجيل 04 حالات وفاة بسبب انفلونزا الخنازير H1N1 بجهة جندوبة و تواصل الاحتفاظ ب 4 اربعة مصابين اخرين بقسم العناية الطبية المركزة بالمستشفى الجهوي بجندوبة و يتلقون العلاج المناسب حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة بجندوبة محمد رويس .