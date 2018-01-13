جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1

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جندوبة - الشروق أون لابن - عبد الكريم :
توفيت بالمستشفى الجهوي بجندوبة ليلة البارحة الجمعة 12 جانفي 2018 امراة في العقد الخامس من العمر يشتبه في اصابتها بأنفلونزا الخنازير H1N1
و حسب ما أكده مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بجندوبة فان تاكيد خبر اصابة الهالكة من عدمه بانفلونزا الخنازير H1N1 ستأكده التحاليل المخبرية التي تم ارسال عينة منها و ننتظر ظهورها .
و يذكر أنه تم و منذ يوم 27 ديسمبر 2017 و الى اليوم تسجيل 04 حالات وفاة بسبب انفلونزا الخنازير H1N1 بجهة جندوبة و تواصل الاحتفاظ ب 4 اربعة مصابين اخرين بقسم العناية الطبية المركزة بالمستشفى الجهوي بجندوبة و يتلقون العلاج المناسب حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة بجندوبة محمد رويس .
جندوبة - الشروق أون لابن - عبد الكريم :
توفيت بالمستشفى الجهوي بجندوبة ليلة البارحة الجمعة 12 جانفي 2018 امراة في العقد الخامس من العمر يشتبه في اصابتها بأنفلونزا الخنازير H1N1
و حسب ما أكده مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بجندوبة فان تاكيد خبر اصابة الهالكة من عدمه بانفلونزا الخنازير H1N1 ستأكده التحاليل المخبرية التي تم ارسال عينة منها و ننتظر ظهورها .
و يذكر أنه تم و منذ يوم 27 ديسمبر 2017 و الى اليوم تسجيل 04 حالات وفاة بسبب انفلونزا الخنازير H1N1 بجهة جندوبة و تواصل الاحتفاظ ب 4 اربعة مصابين اخرين بقسم العناية الطبية المركزة بالمستشفى الجهوي بجندوبة و يتلقون العلاج المناسب حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة بجندوبة محمد رويس .
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018