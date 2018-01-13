الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 13 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
النوري الصّل
نصـــف الحقيقـــــة
بعد نجاحها النسبي في الحد من أعمال التخريب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، باتت الحكومة مدعوة إلى التعاطي بنفس «الحزم» مع سياسة التخريب الممنهجة التي تتعرّض لها جيوب...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
طلبت منه "مواكبة زيارة وزير العدل: خالد عباس يحذر والية... ابراهيم القصاص تاجر خرفان في سوق دوز؟ إقالة مدير عام الديوانة عادل بن حسن.. والقاضي يوسف... جريدة الشروق ليوم الجمعة 12 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الشروق 13 جانفي 2018 القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة... الجيش الفرنسي يعترض طائرة جزائرية "تبوّل على هذا الإعلان".. فيديو ترويجي يثير ضجة كبيرة
الأولى
جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018 | 16:09

جندوبة - الشروق أون لابن - عبد الكريم :

توفيت بالمستشفى الجهوي بجندوبة ليلة البارحة الجمعة 12 جانفي 2018 امراة في العقد الخامس  من العمر يشتبه في اصابتها بأنفلونزا الخنازير  H1N1

و حسب ما أكده مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بجندوبة فان تاكيد خبر اصابة الهالكة من عدمه بانفلونزا الخنازير H1N1 ستأكده التحاليل المخبرية التي تم ارسال عينة منها و ننتظر ظهورها  .

و يذكر أنه تم و منذ يوم 27 ديسمبر 2017 و الى اليوم تسجيل 04 حالات وفاة بسبب انفلونزا الخنازير H1N1 بجهة جندوبة و تواصل الاحتفاظ ب 4 اربعة مصابين اخرين بقسم العناية الطبية المركزة بالمستشفى الجهوي بجندوبة و يتلقون العلاج المناسب حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة بجندوبة محمد رويس .

تقرؤون أيضا
الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018 السّاعة 17:18
نشرت رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية منذ قليل ان مجلسا وزاريا مضيقا منعقد الان بإشراف رئيس الحكومة يوسف...
المزيد >>
الموقعون على وثيقة قرطاج يتدارسون مقترحات حول إجراءات إجتماعية تكون مصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018 السّاعة 17:06
تدارس الموقعون على وثيقة قرطاج أثناء إجتماعهم اليوم السبت بقصر قرطاج، جملة من المقترحات حول إجراءات...
المزيد >>
جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018 السّاعة 17:01
أكد الجنرال التركي المتقاعد، جاهد أرماغان ديلاك، حق الدولة السورية في مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها. ...
المزيد >>
الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018 السّاعة 16:51
الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب: تؤدي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية زيارة لمعرض الزربية وصناعات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018 | 16:09

جندوبة - الشروق أون لابن - عبد الكريم :

توفيت بالمستشفى الجهوي بجندوبة ليلة البارحة الجمعة 12 جانفي 2018 امراة في العقد الخامس  من العمر يشتبه في اصابتها بأنفلونزا الخنازير  H1N1

و حسب ما أكده مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بجندوبة فان تاكيد خبر اصابة الهالكة من عدمه بانفلونزا الخنازير H1N1 ستأكده التحاليل المخبرية التي تم ارسال عينة منها و ننتظر ظهورها  .

و يذكر أنه تم و منذ يوم 27 ديسمبر 2017 و الى اليوم تسجيل 04 حالات وفاة بسبب انفلونزا الخنازير H1N1 بجهة جندوبة و تواصل الاحتفاظ ب 4 اربعة مصابين اخرين بقسم العناية الطبية المركزة بالمستشفى الجهوي بجندوبة و يتلقون العلاج المناسب حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة بجندوبة محمد رويس .

تقرؤون أيضا
الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018 السّاعة 17:18
نشرت رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية منذ قليل ان مجلسا وزاريا مضيقا منعقد الان بإشراف رئيس الحكومة يوسف...
المزيد >>
الموقعون على وثيقة قرطاج يتدارسون مقترحات حول إجراءات إجتماعية تكون مصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018 السّاعة 17:06
تدارس الموقعون على وثيقة قرطاج أثناء إجتماعهم اليوم السبت بقصر قرطاج، جملة من المقترحات حول إجراءات...
المزيد >>
جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018 السّاعة 17:01
أكد الجنرال التركي المتقاعد، جاهد أرماغان ديلاك، حق الدولة السورية في مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها. ...
المزيد >>
الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018 السّاعة 16:51
الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب: تؤدي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية زيارة لمعرض الزربية وصناعات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصّل
نصـــف الحقيقـــــة
بعد نجاحها النسبي في الحد من أعمال التخريب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، باتت الحكومة مدعوة إلى التعاطي بنفس «الحزم» مع سياسة التخريب الممنهجة التي تتعرّض لها جيوب...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
طلبت منه "مواكبة زيارة وزير العدل: خالد عباس يحذر والية... ابراهيم القصاص تاجر خرفان في سوق دوز؟ إقالة مدير عام الديوانة عادل بن حسن.. والقاضي يوسف... جريدة الشروق ليوم الجمعة 12 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الشروق 13 جانفي 2018 القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة... الجيش الفرنسي يعترض طائرة جزائرية "تبوّل على هذا الإعلان".. فيديو ترويجي يثير ضجة كبيرة
﻿