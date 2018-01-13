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يوم السبت 13 جانفي 2018
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وزارة التجارة تنشر أسعار كل من المواد المدعمة والمواد المنضوية تحت نظام حرية الاسعار
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الأولى
وزارة التجارة تنشر أسعار كل من المواد المدعمة والمواد المنضوية تحت نظام حرية الاسعار
13 جانفي 2018 | 15:49

نشرت وزارة التجارة، السبت على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، قائمة اسعار المواد المدعومة (بصفة مباشرة وغير مباشرة) وقائمة أسعار المواد المنضوية تحت نظام حرية الأسعار، وذلك بعد الترفيع في نسب الاداء على القيمة المضافة بنقطة وفي نسب الاداء على الاستهلاك بمقتضى قانون المالية 2018.

1-أسعار المواد المدعومة والمنضوية تحت نظام تأطير الأسعار في جميع المراحل والتي لم يشملها أي ترفيع كما يلي:

      - السكر الموجه للإستهلاك العائلي: 970 مليم للكغ الواحد (نفس السعر منذ 2008)

   - الزيت النباتي المدعم: 900 مليم للتر (نفس السعر منذ 2007)

   - الخبز من الحجم الكبير (400 غ): 230 مليم (نفس السعر منذ 2008)

   - الخبز من الحجم الصغير (220 غ): 190 مليم (نفس السعر منذ 2008)

   - الفرينة الرفيعة (ps-7): 700 مليم للكغ

   - السميد: 450 مليم للكغ

   - العجين الغذائي: 805 مليم للكغ (نفس السعر منذ 2007)

   - الكسكسي: 795 مليم للكغ (نفس السعر منذ 2007)

   - الحليب المدعم نصف الدسم: 120ر1 دينار للتر معبأ في علب.

2-أسعار المواد المنضوية تحت نظام تأطير الأسعار في جميع المراحل والغير مدعومة مباشرة (الخاضعة للأداء على القيمة المضافة) ما يلي:

   - القهوة المخلوطة ارتفع السعر من 7400 مي إلى 7460 مي/كغ أي زيادة ب40 مليما/كغ

   - القهوة الصافية ارتفع السعر من 12600 مي إلى 12700 مي/كغ

   - الشاي الأخضر الرفيع زيادة ب50 مليما/250 غ من 1050 مي إلى 1100 مي.

   - الشاي الأحمر: زيادة ب 50 مليما/250 غ من 1700 مي إلى 1750 مي.

   - السيارات الشعبية من 20325 دينار إلى 20510 دينار

   - الأدوية المصنعة محليا: شهدت ارتفاعا لم يتجاوز 1 بالمائة مثلا مضاد حيوي سعره قبل الزيادة في الاداء يبلغ 11،335 د ارتفع إلى 11،440 د/ 12،590 د فيما حافظت الأدوية الموردة، والتي تمثل 50 بالمائة من الإستهلاك الوطني على نفس أسعارها باعتبارها غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة.

   - الخميرة: زيادة ب20 مليما/كغ تحملها صندوق تعويض المواد الأساسية باعتبارها من مكونات صنع الخبز المدعوم.

   وأشارت الوزارة إلى ارتفاع أسعار المواد المنضوية تحت نظام حرية الأسعار نظرا لخضوعها للآداء على القيمة المضافة إلى جانب إخضاع عدد من هذه المواد للآداء على الإستهلاك أو الترفيع فيه.

      وتشمل قائمة المواد المنضوية تحت نظام حرية الأسعار في:

      المواد التي تم إخضاعها للآداء على الإستهلاك بنسبة 10 بالمائة:

   - الحلوى والعلكة والحلوى الملبسة والشامية المعبأة في علب وزن 1 كغ

   - الشكلاطة والمستحضرات الغذائية المحتوية على الشكلاطة وشكلاطة الطلي.

   - البسكويت والقوفرات

      المواد التي تم إخضاعها للأداء على الإستهلاك بنسبة 25 بالمائة

   - العصير

   - بعض المستحضرات الغذائية (صلصة الصوجا وصلصة الكاتشب وصلصة الخردل...)

   - المواد المعنية بالترفيع في نسب الأداء على الإستهلاك: بعض المشروبات الكحولية والرخام القرانيت والعطورات ومستحضرات التجميل

   - السيارات السياحية التي تراوحت الزيادات في نسب الأداء على الإستهلاك بين 10 و15 بالمائة

   ونشرت الوزارة قائمات كل من المواد المدعومة مباشرة وغير المدعومة مباشرة تحت نظام تأطير الأسعار في جميع المراحل إلى جانب قائمة المواد المنضوية تحت نظام حرية الأسعار.

  

  

 

وات
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الأولى
وزارة التجارة تنشر أسعار كل من المواد المدعمة والمواد المنضوية تحت نظام حرية الاسعار
13 جانفي 2018 | 15:49

نشرت وزارة التجارة، السبت على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، قائمة اسعار المواد المدعومة (بصفة مباشرة وغير مباشرة) وقائمة أسعار المواد المنضوية تحت نظام حرية الأسعار، وذلك بعد الترفيع في نسب الاداء على القيمة المضافة بنقطة وفي نسب الاداء على الاستهلاك بمقتضى قانون المالية 2018.

1-أسعار المواد المدعومة والمنضوية تحت نظام تأطير الأسعار في جميع المراحل والتي لم يشملها أي ترفيع كما يلي:

      - السكر الموجه للإستهلاك العائلي: 970 مليم للكغ الواحد (نفس السعر منذ 2008)

   - الزيت النباتي المدعم: 900 مليم للتر (نفس السعر منذ 2007)

   - الخبز من الحجم الكبير (400 غ): 230 مليم (نفس السعر منذ 2008)

   - الخبز من الحجم الصغير (220 غ): 190 مليم (نفس السعر منذ 2008)

   - الفرينة الرفيعة (ps-7): 700 مليم للكغ

   - السميد: 450 مليم للكغ

   - العجين الغذائي: 805 مليم للكغ (نفس السعر منذ 2007)

   - الكسكسي: 795 مليم للكغ (نفس السعر منذ 2007)

   - الحليب المدعم نصف الدسم: 120ر1 دينار للتر معبأ في علب.

2-أسعار المواد المنضوية تحت نظام تأطير الأسعار في جميع المراحل والغير مدعومة مباشرة (الخاضعة للأداء على القيمة المضافة) ما يلي:

   - القهوة المخلوطة ارتفع السعر من 7400 مي إلى 7460 مي/كغ أي زيادة ب40 مليما/كغ

   - القهوة الصافية ارتفع السعر من 12600 مي إلى 12700 مي/كغ

   - الشاي الأخضر الرفيع زيادة ب50 مليما/250 غ من 1050 مي إلى 1100 مي.

   - الشاي الأحمر: زيادة ب 50 مليما/250 غ من 1700 مي إلى 1750 مي.

   - السيارات الشعبية من 20325 دينار إلى 20510 دينار

   - الأدوية المصنعة محليا: شهدت ارتفاعا لم يتجاوز 1 بالمائة مثلا مضاد حيوي سعره قبل الزيادة في الاداء يبلغ 11،335 د ارتفع إلى 11،440 د/ 12،590 د فيما حافظت الأدوية الموردة، والتي تمثل 50 بالمائة من الإستهلاك الوطني على نفس أسعارها باعتبارها غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة.

   - الخميرة: زيادة ب20 مليما/كغ تحملها صندوق تعويض المواد الأساسية باعتبارها من مكونات صنع الخبز المدعوم.

   وأشارت الوزارة إلى ارتفاع أسعار المواد المنضوية تحت نظام حرية الأسعار نظرا لخضوعها للآداء على القيمة المضافة إلى جانب إخضاع عدد من هذه المواد للآداء على الإستهلاك أو الترفيع فيه.

      وتشمل قائمة المواد المنضوية تحت نظام حرية الأسعار في:

      المواد التي تم إخضاعها للآداء على الإستهلاك بنسبة 10 بالمائة:

   - الحلوى والعلكة والحلوى الملبسة والشامية المعبأة في علب وزن 1 كغ

   - الشكلاطة والمستحضرات الغذائية المحتوية على الشكلاطة وشكلاطة الطلي.

   - البسكويت والقوفرات

      المواد التي تم إخضاعها للأداء على الإستهلاك بنسبة 25 بالمائة

   - العصير

   - بعض المستحضرات الغذائية (صلصة الصوجا وصلصة الكاتشب وصلصة الخردل...)

   - المواد المعنية بالترفيع في نسب الأداء على الإستهلاك: بعض المشروبات الكحولية والرخام القرانيت والعطورات ومستحضرات التجميل

   - السيارات السياحية التي تراوحت الزيادات في نسب الأداء على الإستهلاك بين 10 و15 بالمائة

   ونشرت الوزارة قائمات كل من المواد المدعومة مباشرة وغير المدعومة مباشرة تحت نظام تأطير الأسعار في جميع المراحل إلى جانب قائمة المواد المنضوية تحت نظام حرية الأسعار.

  

  

 

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