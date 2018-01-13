سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات

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كشف عبد الله بن حمد العذبة، رئيس تحرير جريدة العرب القطرية عن سر المرأة التي ألمح إليها وزير الخارجية القطري مؤخرا باعتبارها كانت أحد أسباب الخلاف بين الإمارات وقطر.
وأشار العذبة في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر" أن هذه المرأة هي آلاء الصديق، زوجة المعارض الإماراتي عبدالرحمن باجبير.
وقال: "السيدة المقصودة التي طلب ولي عهد إمارة أبوظبي من أمير قطر تسليمها في 2015 هي آلاء الصديق التي تعرض والدها للاعتقال وإسقاط جنسيته، وحصلت على اللجوء السياسي في قطر، ولم ترتكب جريمة في الإمارات، وبقيت مع أقارب لها بالدوحة عندما قرر زوجها عبدالرحمن باجبير مغادرة قطر إلى بريطانيا".
وأشار العذبة إلى موقف الإمارات في 1996 عندما رفضت تسليم قطريين اتهموا بمحاولة الإنقلاب على حاكم قطر وقتها حمد بن خليفة.
وقال العذبة في تغريدة أخرى: "لماذا رفضت إمارة أبوظبي على لسان الشيخ زايد رحمه الله تسليم القطريين الذين كانت أبوظبي معهم و دعمتهم بمحاولة الانقلاب الدموي الفاشل ضد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة في 1996 ويطلب ولي عهد الإمارة تسليم "امرأة" إماراتية في 2015 لم تقم بمحاولة إنقلاب دموي بالإمارة؟".
وكان محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، قد كشف في حوار مع التليفزيون القطري الرسمي، عن أزمة حدثت بين قطر والإمارات عام 2015،
وسبقت الأزمة الخليجية المستمرة حتى الآن، وكانت هذه الأزمة بسبب رفض قطر تسليم زوجة معارض إماراتي.
وقال وزير الخارجية القطري إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أرسل مبعوثا إلى أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتسليمهم السيدة، لكن الأمير رفض طلبهم.
وأضاف الوزير أن أمير قطر أبلغ المبعوث الإماراتي أن "المادة 58 من الدستور القطري تمنع تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية"، وأن المرأة ليست مطلوبة في جرم جنائي.
كشف عبد الله بن حمد العذبة، رئيس تحرير جريدة العرب القطرية عن سر المرأة التي ألمح إليها وزير الخارجية القطري مؤخرا باعتبارها كانت أحد أسباب الخلاف بين الإمارات وقطر.
وأشار العذبة في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر" أن هذه المرأة هي آلاء الصديق، زوجة المعارض الإماراتي عبدالرحمن باجبير.
وقال: "السيدة المقصودة التي طلب ولي عهد إمارة أبوظبي من أمير قطر تسليمها في 2015 هي آلاء الصديق التي تعرض والدها للاعتقال وإسقاط جنسيته، وحصلت على اللجوء السياسي في قطر، ولم ترتكب جريمة في الإمارات، وبقيت مع أقارب لها بالدوحة عندما قرر زوجها عبدالرحمن باجبير مغادرة قطر إلى بريطانيا".
وأشار العذبة إلى موقف الإمارات في 1996 عندما رفضت تسليم قطريين اتهموا بمحاولة الإنقلاب على حاكم قطر وقتها حمد بن خليفة.
وقال العذبة في تغريدة أخرى: "لماذا رفضت إمارة أبوظبي على لسان الشيخ زايد رحمه الله تسليم القطريين الذين كانت أبوظبي معهم و دعمتهم بمحاولة الانقلاب الدموي الفاشل ضد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة في 1996 ويطلب ولي عهد الإمارة تسليم "امرأة" إماراتية في 2015 لم تقم بمحاولة إنقلاب دموي بالإمارة؟".
وكان محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، قد كشف في حوار مع التليفزيون القطري الرسمي، عن أزمة حدثت بين قطر والإمارات عام 2015،
وسبقت الأزمة الخليجية المستمرة حتى الآن، وكانت هذه الأزمة بسبب رفض قطر تسليم زوجة معارض إماراتي.
وقال وزير الخارجية القطري إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أرسل مبعوثا إلى أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتسليمهم السيدة، لكن الأمير رفض طلبهم.
وأضاف الوزير أن أمير قطر أبلغ المبعوث الإماراتي أن "المادة 58 من الدستور القطري تمنع تسليم أي لاجئ لأسباب سياسية"، وأن المرأة ليست مطلوبة في جرم جنائي.
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018