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يوم السبت 13 جانفي 2018
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تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
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الأولى
تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018 | 15:22

أكد المدير الجهوي للصحة العمومية بتطاوين ابراهم غرغار، لمراسل (وات) بمناسبة افتتاح مركز الصحة الاساسية بحي المهرجان بالجهة، انه لم تسجل اية حالة اصابة بفيروس اتش1 ان1 بالجهة.

واشار الى "تنظيم حصص تثقيفية وتوعوية بالمدارس والاماكن العامة، وتغطية كافة مراكز الصحة الاساسية والمستشفيات بالتلاقيح اللازمة، وكذلك العيادات الخاصة بالامراض المزمنة".

 ويعتبر مركز الصحة الاساسية بحي المهرجان، الذي تم افتتاحه، الثامن في مدينة تطاوين، وقد انطلقت اشغال بنائه في جانفي 2015، وبلغت كلفة انجازه 308 الاف دينار و40 الف دينار للتجهيز، وهو يغطي قرابة 8 الاف ساكن، وتضمنت بطاقة المشروع، التي تم تقديمها بالمناسبة، اشارة الى مصادقة وزارة الصحة على تخصيص 200 الف دينار لتوسعته واحداث وحدة اشعة ووحدة مخبر وتطوير المركز من الصنف الثالث الى الرابع.

   ودعا والي الجهة عادل الورغي، لدى إشرافه على افتتاح المركز واطلاعه على مكونات المشروع وخدماته المتنوعة، الاطراف الصحية بالجهة الى "ايجاد حل جذري لمسالة نقص الادوية بالمؤسسات الصحية خلال اسبوع، والكف عن دعوة المرضى المعوزين الى اقتناء ادويتهم من خارج المؤسسات الصحية".

   

وات
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الأولى
تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018 | 15:22

أكد المدير الجهوي للصحة العمومية بتطاوين ابراهم غرغار، لمراسل (وات) بمناسبة افتتاح مركز الصحة الاساسية بحي المهرجان بالجهة، انه لم تسجل اية حالة اصابة بفيروس اتش1 ان1 بالجهة.

واشار الى "تنظيم حصص تثقيفية وتوعوية بالمدارس والاماكن العامة، وتغطية كافة مراكز الصحة الاساسية والمستشفيات بالتلاقيح اللازمة، وكذلك العيادات الخاصة بالامراض المزمنة".

 ويعتبر مركز الصحة الاساسية بحي المهرجان، الذي تم افتتاحه، الثامن في مدينة تطاوين، وقد انطلقت اشغال بنائه في جانفي 2015، وبلغت كلفة انجازه 308 الاف دينار و40 الف دينار للتجهيز، وهو يغطي قرابة 8 الاف ساكن، وتضمنت بطاقة المشروع، التي تم تقديمها بالمناسبة، اشارة الى مصادقة وزارة الصحة على تخصيص 200 الف دينار لتوسعته واحداث وحدة اشعة ووحدة مخبر وتطوير المركز من الصنف الثالث الى الرابع.

   ودعا والي الجهة عادل الورغي، لدى إشرافه على افتتاح المركز واطلاعه على مكونات المشروع وخدماته المتنوعة، الاطراف الصحية بالجهة الى "ايجاد حل جذري لمسالة نقص الادوية بالمؤسسات الصحية خلال اسبوع، والكف عن دعوة المرضى المعوزين الى اقتناء ادويتهم من خارج المؤسسات الصحية".

   

وات
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النوري الصّل
نصـــف الحقيقـــــة
بعد نجاحها النسبي في الحد من أعمال التخريب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، باتت الحكومة مدعوة إلى التعاطي بنفس «الحزم» مع سياسة التخريب الممنهجة التي تتعرّض لها جيوب...
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