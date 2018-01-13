تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1

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أكد المدير الجهوي للصحة العمومية بتطاوين ابراهم غرغار، لمراسل (وات) بمناسبة افتتاح مركز الصحة الاساسية بحي المهرجان بالجهة، انه لم تسجل اية حالة اصابة بفيروس اتش1 ان1 بالجهة.
واشار الى "تنظيم حصص تثقيفية وتوعوية بالمدارس والاماكن العامة، وتغطية كافة مراكز الصحة الاساسية والمستشفيات بالتلاقيح اللازمة، وكذلك العيادات الخاصة بالامراض المزمنة".
ويعتبر مركز الصحة الاساسية بحي المهرجان، الذي تم افتتاحه، الثامن في مدينة تطاوين، وقد انطلقت اشغال بنائه في جانفي 2015، وبلغت كلفة انجازه 308 الاف دينار و40 الف دينار للتجهيز، وهو يغطي قرابة 8 الاف ساكن، وتضمنت بطاقة المشروع، التي تم تقديمها بالمناسبة، اشارة الى مصادقة وزارة الصحة على تخصيص 200 الف دينار لتوسعته واحداث وحدة اشعة ووحدة مخبر وتطوير المركز من الصنف الثالث الى الرابع.
ودعا والي الجهة عادل الورغي، لدى إشرافه على افتتاح المركز واطلاعه على مكونات المشروع وخدماته المتنوعة، الاطراف الصحية بالجهة الى "ايجاد حل جذري لمسالة نقص الادوية بالمؤسسات الصحية خلال اسبوع، والكف عن دعوة المرضى المعوزين الى اقتناء ادويتهم من خارج المؤسسات الصحية".
أكد المدير الجهوي للصحة العمومية بتطاوين ابراهم غرغار، لمراسل (وات) بمناسبة افتتاح مركز الصحة الاساسية بحي المهرجان بالجهة، انه لم تسجل اية حالة اصابة بفيروس اتش1 ان1 بالجهة.
واشار الى "تنظيم حصص تثقيفية وتوعوية بالمدارس والاماكن العامة، وتغطية كافة مراكز الصحة الاساسية والمستشفيات بالتلاقيح اللازمة، وكذلك العيادات الخاصة بالامراض المزمنة".
ويعتبر مركز الصحة الاساسية بحي المهرجان، الذي تم افتتاحه، الثامن في مدينة تطاوين، وقد انطلقت اشغال بنائه في جانفي 2015، وبلغت كلفة انجازه 308 الاف دينار و40 الف دينار للتجهيز، وهو يغطي قرابة 8 الاف ساكن، وتضمنت بطاقة المشروع، التي تم تقديمها بالمناسبة، اشارة الى مصادقة وزارة الصحة على تخصيص 200 الف دينار لتوسعته واحداث وحدة اشعة ووحدة مخبر وتطوير المركز من الصنف الثالث الى الرابع.
ودعا والي الجهة عادل الورغي، لدى إشرافه على افتتاح المركز واطلاعه على مكونات المشروع وخدماته المتنوعة، الاطراف الصحية بالجهة الى "ايجاد حل جذري لمسالة نقص الادوية بالمؤسسات الصحية خلال اسبوع، والكف عن دعوة المرضى المعوزين الى اقتناء ادويتهم من خارج المؤسسات الصحية".
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018