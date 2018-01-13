بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه

-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018
أصدر قاضى التحقيق المتعهد بملف الارهابي الجزائري الذي تم القاء القبض عليه في مطلع جانفي الجاري ، بطاقتي ايداع بالسجن في شأنه وفي شأن شقيقه الذي ساعده على التسلل الى التراب التونسي ، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء .
وأوضح السليطي، أنه على اثر عملية استباقية ونوعية أشرفت عليها النيابة العمومية بالقطب، تمكنت الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب بالادارة العامة للامن الوطني بالقرجاني من ايقاف هذا العنصر الإرهابي الجزائري المصنف بالخطير جدا .
وأضاف أنه كان محل عديد مناشير التفتيش لفائدة السلطات الأمنية والقضائية الجزائرية من أجل تهم تتعلق بالانضمام الى تنظيم إرهابي، وكان مرابطا بالجبال الجزائرية ضمن التنظيمات الارهابية منذ 10 سنوات .
وسبق لهذا الارهابي الذي لم يكشف السليطي عن هويته، الانتماء الى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي قبل الانشقاق والانضمام الى تنظيم جند الخلافة الإرهابي بالجزائر الموالي لتنظيم داعش الارهابي.
كما بينت التحريات، أن لهذا العنصر الارهابي علاقة بعناصر ارهابية تونسية متمركزة بمرتفعات القصرين، وببعض القيادات في تنظيم جند الخلافة الارهابي بتونس.
أصدر قاضى التحقيق المتعهد بملف الارهابي الجزائري الذي تم القاء القبض عليه في مطلع جانفي الجاري ، بطاقتي ايداع بالسجن في شأنه وفي شأن شقيقه الذي ساعده على التسلل الى التراب التونسي ، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء .
وأوضح السليطي، أنه على اثر عملية استباقية ونوعية أشرفت عليها النيابة العمومية بالقطب، تمكنت الوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب بالادارة العامة للامن الوطني بالقرجاني من ايقاف هذا العنصر الإرهابي الجزائري المصنف بالخطير جدا .
وأضاف أنه كان محل عديد مناشير التفتيش لفائدة السلطات الأمنية والقضائية الجزائرية من أجل تهم تتعلق بالانضمام الى تنظيم إرهابي، وكان مرابطا بالجبال الجزائرية ضمن التنظيمات الارهابية منذ 10 سنوات .
وسبق لهذا الارهابي الذي لم يكشف السليطي عن هويته، الانتماء الى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي قبل الانشقاق والانضمام الى تنظيم جند الخلافة الإرهابي بالجزائر الموالي لتنظيم داعش الارهابي.
كما بينت التحريات، أن لهذا العنصر الارهابي علاقة بعناصر ارهابية تونسية متمركزة بمرتفعات القصرين، وببعض القيادات في تنظيم جند الخلافة الارهابي بتونس.
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018