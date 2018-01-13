ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو

يبدو أن أزمة سوء النتائج التي يعاني منها فريق ريال مدريد الإسباني في الوقت الراهن، خاصة في الليجا، لها علاقة بتراجع مستوى النجم كريستيانو رونالدو.

ووفقا لصحيفة "آس" فإن البرتغالي لديه هذا الموسم أسوأ متوسط تهديف في الدوري، منذ أن وقع للنادي الملكي في عام 2009.

وسجل الدون 4 أهداف فقط خلال 1156 دقيقة، أي بمعدل هدف كل 289 دقيقة، وكان أسوأ رقم له في هذا الشأن باستثناء الموسم الحالي، الموسم الماضي، والذي أنهاه صاحب الـ32 عاما بمتوسط هدف كل 102 دقيقة.

وفي أول موسم له كلاعب لريال مدريد، 2009-2010، سجل كريستيانو 26هدفا في 29 مباراة، بمعدل هدف واحد كل 95 دقيقة، و في الموسمين التاليين، سجل هدفا كل 73 دقيقة، وكان ذلك في موسمي 2010ـ 2011 و 2011ـ 2012، عندما سجل 40 و46 هدفا على التوالي.

في الموسم التالي، سجل البرتغالي 34 هدفا في 34 مباراة لعبها، ومع ذلك، انخفض معدله التهديفي في المباراة الواحدة، بعد أن تم استبداله في 8 مباريات، وأنهى الموسم بمعدل تهديف هدف كل 80 دقيقة، وفي 2013ـ 2014 كان لديه أرقام مماثلة، 31 هدفا في 30 مباراة، بمعدل هدف واحد كل 82 دقيقة.

وقد حقق الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات أفضل معدل تهديف له في موسم 2014ـ 2015، (48 هدفا في 35 مباراة بمتوسط هدف واحد كل 65 دقيقة)، بينما في الموسمين التاليين عاد إلى أرقام سنواته الأولى مع ريال مدريد، بهدف واحد كل 91 دقيقة، في 2015ـ 2016 وهدف كل 102 دقيقة في الموسم التالي.

من ناحية أخرى ورغم أن رونالدو يعيش أوقاتا عصيبة في الليجا هذا الموسم، إلا أن الأمر مختلف في دوري أبطال أوروبا حيث سجل 9 أهداف في 6 مباريات (بمعدل هدف واحد كل 60 دقيقة)

المصدر: كووورة