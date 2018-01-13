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يوم السبت 13 جانفي 2018
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كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
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الأولى
كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018 | 14:30

أصيب باحثون من تايوان بالدهشة والحيرة، أمام أسماك قرش من فصيلة نادرة، تشبه كائنات متوحشة قادمة من الفضاء، وللسمكة فكّان قادران على الخروج من الفم من أجل قتل الفريسة، وأسنان تشبه أنياب الثعابين.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" على موقعها الإلكتروني: إن العلماء من معهد بحوث مصائد الأسماك في تايوان، أصيبوا بحيرة وهم يشاهدون خمسة من أسماك قرش، تم اصطيادها من أعماق بعيدة بالبحر أثناء مسح اعتيادي للكائنات البحرية أمام سواحل بلدية دونجي شمالي تايوان.

ونقلت الشبكة عن العلماء أنها ليست المرة الأولى التي يتم اصطياد هذا النوع النادر؛ فقد اكتُشف عام 1986، عندما تم اصطياد مجموعة منه؛ أما هذه المجموعة المكونة من خمس أسماك؛ فقد تم اصطياد أربع منها وهي ميتة على عمق 350 متراً، وواحدة حية، وتم وضع الأخيرة في حوض ماء بحر؛ لكنها ماتت في اليوم التالي.

وحسب العلماء؛ يعيش هذا النوع النادر من القرش على عمق 400 متر أثناء النهار، ويصعد لعمق 150 متراً ليلاً، ويتميز بخروج فكيْه خارج الفم، وله أسنان طويلة وحادة تشبه أنياب الثعابين.

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الأولى
كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018 | 14:30

أصيب باحثون من تايوان بالدهشة والحيرة، أمام أسماك قرش من فصيلة نادرة، تشبه كائنات متوحشة قادمة من الفضاء، وللسمكة فكّان قادران على الخروج من الفم من أجل قتل الفريسة، وأسنان تشبه أنياب الثعابين.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" على موقعها الإلكتروني: إن العلماء من معهد بحوث مصائد الأسماك في تايوان، أصيبوا بحيرة وهم يشاهدون خمسة من أسماك قرش، تم اصطيادها من أعماق بعيدة بالبحر أثناء مسح اعتيادي للكائنات البحرية أمام سواحل بلدية دونجي شمالي تايوان.

ونقلت الشبكة عن العلماء أنها ليست المرة الأولى التي يتم اصطياد هذا النوع النادر؛ فقد اكتُشف عام 1986، عندما تم اصطياد مجموعة منه؛ أما هذه المجموعة المكونة من خمس أسماك؛ فقد تم اصطياد أربع منها وهي ميتة على عمق 350 متراً، وواحدة حية، وتم وضع الأخيرة في حوض ماء بحر؛ لكنها ماتت في اليوم التالي.

وحسب العلماء؛ يعيش هذا النوع النادر من القرش على عمق 400 متر أثناء النهار، ويصعد لعمق 150 متراً ليلاً، ويتميز بخروج فكيْه خارج الفم، وله أسنان طويلة وحادة تشبه أنياب الثعابين.

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نصـــف الحقيقـــــة
بعد نجاحها النسبي في الحد من أعمال التخريب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، باتت الحكومة مدعوة إلى التعاطي بنفس «الحزم» مع سياسة التخريب الممنهجة التي تتعرّض لها جيوب...
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