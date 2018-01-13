كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!

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أصيب باحثون من تايوان بالدهشة والحيرة، أمام أسماك قرش من فصيلة نادرة، تشبه كائنات متوحشة قادمة من الفضاء، وللسمكة فكّان قادران على الخروج من الفم من أجل قتل الفريسة، وأسنان تشبه أنياب الثعابين.
وقالت شبكة "فوكس نيوز" على موقعها الإلكتروني: إن العلماء من معهد بحوث مصائد الأسماك في تايوان، أصيبوا بحيرة وهم يشاهدون خمسة من أسماك قرش، تم اصطيادها من أعماق بعيدة بالبحر أثناء مسح اعتيادي للكائنات البحرية أمام سواحل بلدية دونجي شمالي تايوان.
ونقلت الشبكة عن العلماء أنها ليست المرة الأولى التي يتم اصطياد هذا النوع النادر؛ فقد اكتُشف عام 1986، عندما تم اصطياد مجموعة منه؛ أما هذه المجموعة المكونة من خمس أسماك؛ فقد تم اصطياد أربع منها وهي ميتة على عمق 350 متراً، وواحدة حية، وتم وضع الأخيرة في حوض ماء بحر؛ لكنها ماتت في اليوم التالي.
وحسب العلماء؛ يعيش هذا النوع النادر من القرش على عمق 400 متر أثناء النهار، ويصعد لعمق 150 متراً ليلاً، ويتميز بخروج فكيْه خارج الفم، وله أسنان طويلة وحادة تشبه أنياب الثعابين.
أصيب باحثون من تايوان بالدهشة والحيرة، أمام أسماك قرش من فصيلة نادرة، تشبه كائنات متوحشة قادمة من الفضاء، وللسمكة فكّان قادران على الخروج من الفم من أجل قتل الفريسة، وأسنان تشبه أنياب الثعابين.
وقالت شبكة "فوكس نيوز" على موقعها الإلكتروني: إن العلماء من معهد بحوث مصائد الأسماك في تايوان، أصيبوا بحيرة وهم يشاهدون خمسة من أسماك قرش، تم اصطيادها من أعماق بعيدة بالبحر أثناء مسح اعتيادي للكائنات البحرية أمام سواحل بلدية دونجي شمالي تايوان.
ونقلت الشبكة عن العلماء أنها ليست المرة الأولى التي يتم اصطياد هذا النوع النادر؛ فقد اكتُشف عام 1986، عندما تم اصطياد مجموعة منه؛ أما هذه المجموعة المكونة من خمس أسماك؛ فقد تم اصطياد أربع منها وهي ميتة على عمق 350 متراً، وواحدة حية، وتم وضع الأخيرة في حوض ماء بحر؛ لكنها ماتت في اليوم التالي.
وحسب العلماء؛ يعيش هذا النوع النادر من القرش على عمق 400 متر أثناء النهار، ويصعد لعمق 150 متراً ليلاً، ويتميز بخروج فكيْه خارج الفم، وله أسنان طويلة وحادة تشبه أنياب الثعابين.
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018