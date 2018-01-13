جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات

جندوبة- الشروق أون لاين- عبد الكريم: ادى والي جندوبة محمد صدقي بوعون مرفوقا بالمندوب الجهوي للتربية و المعتمد الاول والكاتب العام للولاية ومعتمد عين دراهم زيارة لمعهد خمير بعين دراهم واطلع على وضع المبيت والمطبخ و قد اكد الوالي ان المبنى يشكو تآكلا في البنية التحتية حيث أن الة التبريد والفرن يشكوان عطبا منذ سنة 2009 و نظرا لحاجة مبيت الفتيات للتسخين بسبب حدة البرودة سيتم تمكين هذا المبيت من مكيفين (02).

وفيما يتعلق بتزويد المطبخ بالمواد الغذائية و اللحوم فسيتم و كإجراء حيني في انتظار صفقة التزود مع ديوان الخدمات المدرسية تزويد المؤسسة انطلاقا من يوم الاثنين 15 جانفي 2017 بالمواد الغذائية واللحم.