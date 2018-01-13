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بعد الضجة التي أثارتها تصريحات نسبة إلى الرئيس الأميركي الخميس، وصف فيها بعض الدول الإفريقية بالحثالة، طالب سفراء 54 دولة إفريقية بالأمم المتحدة الجمعة في بيان شديد اللهجة، دونالد ترمب بـ"التراجع" و"الاعتذار".
وبعد اجتماع طارئ دام 4 ساعات قالت مجموعة السفراء الأفارقة في بيان أنها "صُدمت بشدة" و"تدين التصريحات الفاضحة والعنصرية" والمتضمنة "كراهية للأجانب" من جانب ترمب.
وعبرت المجموعة عن "تضامنها مع شعب هايتي والدول الأخرى" المشمولة بتلك التصريحات، موجهة الشكر "لجميع الأميركيين" الذين دانوا هذه التصريحات.
وقال أحد سفراء المجموعة لوكالة فرانس برس طلب عدم ذكر اسمه "لمرة واحدة نحن متحدون".
يذكر أن ترمب نفى في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر استخدامه أي عبارات مسيئة خلال اجتماع في البيت الأبيض.
وقال في صيغة غامضة "كانت اللغة التي استخدمتها في الاجتماع قاسية لكن هذه ليست الكلمات المستخدمة".
في المقابل، وبعد بضع دقائق، أكد عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي ديك دوربن الذي حضر الاجتماع، أن الرئيس استخدم تعبير "الدول الحثالة" عدة مرات، كما استعمل عبارات تضج بالكراهية.
ورد الأفارقة بغضب واستياء الجمعة على تصريحات ترمب. وقالت إبا كالوندو المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقي لفرانس برس "هذا ليس جارحاً فحسب، باعتقادي، للشعوب ذات الأصول الإفريقية في الولايات المتحدة، وإنما بالتأكيد للمواطنين الأفارقة كذلك".
وأضافت "إنه جارح أكثر بالنظر إلى الحقيقة التاريخية لعدد الأفارقة الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة كرقيق".
وأعلنت بوتسوانا الجمعة أنها استدعت السفير الأميركي لديها لتعرب عن "استيائها" إزاء التصريحات "العنصرية" التي نسبت إلى ترمب. وقالت الخارجية في بيان "نعتبر أن تصريحات الرئيس الأميركي الحالي غير مسؤولة وعنصرية إلى حد بعيد".
كما استدعت السنغال السفير الأميركي للغرض عينه.
في حين أكدت حكومة هايتي التي طالتها تلك التصريحات بالاسم، في بيان الجمعة أنها "تدين بشدة هذه التصريحات المشينة وغير المقبولة لأنها تعكس رؤية سطحية وعنصرية مغلوطة تماماً".
بعد الضجة التي أثارتها تصريحات نسبة إلى الرئيس الأميركي الخميس، وصف فيها بعض الدول الإفريقية بالحثالة، طالب سفراء 54 دولة إفريقية بالأمم المتحدة الجمعة في بيان شديد اللهجة، دونالد ترمب بـ"التراجع" و"الاعتذار".
وبعد اجتماع طارئ دام 4 ساعات قالت مجموعة السفراء الأفارقة في بيان أنها "صُدمت بشدة" و"تدين التصريحات الفاضحة والعنصرية" والمتضمنة "كراهية للأجانب" من جانب ترمب.
وعبرت المجموعة عن "تضامنها مع شعب هايتي والدول الأخرى" المشمولة بتلك التصريحات، موجهة الشكر "لجميع الأميركيين" الذين دانوا هذه التصريحات.
وقال أحد سفراء المجموعة لوكالة فرانس برس طلب عدم ذكر اسمه "لمرة واحدة نحن متحدون".
يذكر أن ترمب نفى في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر استخدامه أي عبارات مسيئة خلال اجتماع في البيت الأبيض.
وقال في صيغة غامضة "كانت اللغة التي استخدمتها في الاجتماع قاسية لكن هذه ليست الكلمات المستخدمة".
في المقابل، وبعد بضع دقائق، أكد عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي ديك دوربن الذي حضر الاجتماع، أن الرئيس استخدم تعبير "الدول الحثالة" عدة مرات، كما استعمل عبارات تضج بالكراهية.
ورد الأفارقة بغضب واستياء الجمعة على تصريحات ترمب. وقالت إبا كالوندو المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقي لفرانس برس "هذا ليس جارحاً فحسب، باعتقادي، للشعوب ذات الأصول الإفريقية في الولايات المتحدة، وإنما بالتأكيد للمواطنين الأفارقة كذلك".
وأضافت "إنه جارح أكثر بالنظر إلى الحقيقة التاريخية لعدد الأفارقة الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة كرقيق".
وأعلنت بوتسوانا الجمعة أنها استدعت السفير الأميركي لديها لتعرب عن "استيائها" إزاء التصريحات "العنصرية" التي نسبت إلى ترمب. وقالت الخارجية في بيان "نعتبر أن تصريحات الرئيس الأميركي الحالي غير مسؤولة وعنصرية إلى حد بعيد".
كما استدعت السنغال السفير الأميركي للغرض عينه.
في حين أكدت حكومة هايتي التي طالتها تلك التصريحات بالاسم، في بيان الجمعة أنها "تدين بشدة هذه التصريحات المشينة وغير المقبولة لأنها تعكس رؤية سطحية وعنصرية مغلوطة تماماً".
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018