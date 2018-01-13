انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية

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تنتفع 70 عائلة تونسية كافلة لشخص مسن، بمقتضى قرار صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في بداية شهر جانفي الحالي، بترفيع في الاعانة المادية المسندة لهذه الأسر من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة.
وأفادت المديرة العامة للمسنين بوزارة المرأة والأسرة والطفولة سامية نقرة، في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأنه تم الترفيع في هذه المنحة المسندة للعائلات الكافلة لمسن معوز لتبلغ 200 دينارا شهريا مقابل 150 دينارا سابقا.
وأوضحت أن من بين شروط التمتع بهذه المساعدة المالية، ألا يكون للمسن المعوز دخل شهري يفوق الأجر الأدنى المضمون المقدر حاليا بـ 350 دينار شهريا. ومن بين الشروط الواجب توفرها أيضا في المسن المكفول، فقدان المسن للسند العائلي وموافقته على ايداعه لدى أسرة كافلة، فضلا عن سلامته من كل الأمراض المعدية أو العقلية التي من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامته أو خطرا وازعاجا للعائلة الكافلة.
ويتعين أن تتوفر في العائلة الحاضنة جملة من الشروط، حسب ما بينته نقرة، تتمثل بالخصوص في موافقة الزوجين على قبول المسن وتوفر المسكن الملائم والمرافق الأساسية الضرورية لاستقبال المسن، فضلا عن تحلي أفراد العائلة بالأخلاق الحميدة، وخلو جميع أفرادها من الأمراض المعدية أو العقلية التي يمكن أن تهدّد سلامة المسن.
وأوضحت أنه لا يسمح للعائلة التي يقل دخلها الشهري عن 350 دينارا شهريا التكفل بمسن، مشيرة إلى أنه لا يمكن للعائلة الواحدة التكفل بأكثر من مسنين اثنين في الوقت ذاته.
وتندرج هذه المنحة الخاصة بالأسر الكافلة لمسن، في اطار البرنامج الوطني للتكفل بالمسنين فاقدي السند العائلي من قبل أسر بديلة، وذلك لتأمين محيط عائلي طبيعي يوفر لهم الراحة النفسية والطمأنينة والدفء العائلي، حسب المديرة العامة للمسنين.
ويتابع رؤساء مصالح المسنين بالمندوبيات الجهوية للمرأة والطفولة والأسرة وضعيات الأسر الحاضنة بصفة منتظمة قصد التأكد من حسن وسلامة ظروف عيش المسنين المكفولين، حسب ما أكدته نقرة، مشيرة في ذات السياق إلى دور الفرق المتنقلة التابعة للجمعيات الجهوية والمحلية لرعاية المسنين في دعم وتأمين الخدمات اللازمة لهذه الفئة.
تنتفع 70 عائلة تونسية كافلة لشخص مسن، بمقتضى قرار صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في بداية شهر جانفي الحالي، بترفيع في الاعانة المادية المسندة لهذه الأسر من قبل وزارة المرأة والأسرة والطفولة.
وأفادت المديرة العامة للمسنين بوزارة المرأة والأسرة والطفولة سامية نقرة، في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأنه تم الترفيع في هذه المنحة المسندة للعائلات الكافلة لمسن معوز لتبلغ 200 دينارا شهريا مقابل 150 دينارا سابقا.
وأوضحت أن من بين شروط التمتع بهذه المساعدة المالية، ألا يكون للمسن المعوز دخل شهري يفوق الأجر الأدنى المضمون المقدر حاليا بـ 350 دينار شهريا. ومن بين الشروط الواجب توفرها أيضا في المسن المكفول، فقدان المسن للسند العائلي وموافقته على ايداعه لدى أسرة كافلة، فضلا عن سلامته من كل الأمراض المعدية أو العقلية التي من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامته أو خطرا وازعاجا للعائلة الكافلة.
ويتعين أن تتوفر في العائلة الحاضنة جملة من الشروط، حسب ما بينته نقرة، تتمثل بالخصوص في موافقة الزوجين على قبول المسن وتوفر المسكن الملائم والمرافق الأساسية الضرورية لاستقبال المسن، فضلا عن تحلي أفراد العائلة بالأخلاق الحميدة، وخلو جميع أفرادها من الأمراض المعدية أو العقلية التي يمكن أن تهدّد سلامة المسن.
وأوضحت أنه لا يسمح للعائلة التي يقل دخلها الشهري عن 350 دينارا شهريا التكفل بمسن، مشيرة إلى أنه لا يمكن للعائلة الواحدة التكفل بأكثر من مسنين اثنين في الوقت ذاته.
وتندرج هذه المنحة الخاصة بالأسر الكافلة لمسن، في اطار البرنامج الوطني للتكفل بالمسنين فاقدي السند العائلي من قبل أسر بديلة، وذلك لتأمين محيط عائلي طبيعي يوفر لهم الراحة النفسية والطمأنينة والدفء العائلي، حسب المديرة العامة للمسنين.
ويتابع رؤساء مصالح المسنين بالمندوبيات الجهوية للمرأة والطفولة والأسرة وضعيات الأسر الحاضنة بصفة منتظمة قصد التأكد من حسن وسلامة ظروف عيش المسنين المكفولين، حسب ما أكدته نقرة، مشيرة في ذات السياق إلى دور الفرق المتنقلة التابعة للجمعيات الجهوية والمحلية لرعاية المسنين في دعم وتأمين الخدمات اللازمة لهذه الفئة.
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018