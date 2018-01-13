بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات

عبّر المندوب الجهوي للتربية ببن عروس، مقداد الدريدي، عن أسفه لتعرّض جزء من المدرسة الابتدائية برج غربال التابعة لمعتمدية الياسمينات من ولاية بن عروس، مساء أمس الجمعة على الساعة الواحدة والنصف ليلا، للحرق من قبل مجهولين.

لمعتمدية الياسمينات من ولاية بن عروس، مساء أمس الجمعة على الساعة الواحدة والنصف ليلا، للحرق من قبل مجهولين.

وأوضح في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم حرق غرفة حارس المدرسة، ومدخل إحدى قاعات التدريس، مما أضرّ بشبكة الكهرباء في المدرسة وأفضى إلى انقطاع التيار الكهربائي بها.

وأضاف أن بعض الأولياء فضّلوا عدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة نتيجة لهذه العملية، مما أدى إلى تأجيل الامتحانات التي كانت مبرمجة لليوم السبت.

وأكد المندوب الجهوي للتربية ببن عروس أن المندوبية بصدد العمل على إصلاح ما أتلف حتى تستأنف الدروس بالمدرسة بصورة طبيعية وعادية.

يذكر أن المدرسة نفسها كانت قد تعرضت للحرق إبان أحداث الثورة.