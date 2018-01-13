بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات

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13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018
عبّر المندوب الجهوي للتربية ببن عروس، مقداد الدريدي، عن أسفه لتعرّض جزء من المدرسة الابتدائية برج غربال التابعة لمعتمدية الياسمينات من ولاية بن عروس، مساء أمس الجمعة على الساعة الواحدة والنصف ليلا، للحرق من قبل مجهولين.
لمعتمدية الياسمينات من ولاية بن عروس، مساء أمس الجمعة على الساعة الواحدة والنصف ليلا، للحرق من قبل مجهولين.
وأوضح في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم حرق غرفة حارس المدرسة، ومدخل إحدى قاعات التدريس، مما أضرّ بشبكة الكهرباء في المدرسة وأفضى إلى انقطاع التيار الكهربائي بها.
وأضاف أن بعض الأولياء فضّلوا عدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة نتيجة لهذه العملية، مما أدى إلى تأجيل الامتحانات التي كانت مبرمجة لليوم السبت.
وأكد المندوب الجهوي للتربية ببن عروس أن المندوبية بصدد العمل على إصلاح ما أتلف حتى تستأنف الدروس بالمدرسة بصورة طبيعية وعادية.
يذكر أن المدرسة نفسها كانت قد تعرضت للحرق إبان أحداث الثورة.
عبّر المندوب الجهوي للتربية ببن عروس، مقداد الدريدي، عن أسفه لتعرّض جزء من المدرسة الابتدائية برج غربال التابعة لمعتمدية الياسمينات من ولاية بن عروس، مساء أمس الجمعة على الساعة الواحدة والنصف ليلا، للحرق من قبل مجهولين.
لمعتمدية الياسمينات من ولاية بن عروس، مساء أمس الجمعة على الساعة الواحدة والنصف ليلا، للحرق من قبل مجهولين.
وأوضح في تصريح اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم حرق غرفة حارس المدرسة، ومدخل إحدى قاعات التدريس، مما أضرّ بشبكة الكهرباء في المدرسة وأفضى إلى انقطاع التيار الكهربائي بها.
وأضاف أن بعض الأولياء فضّلوا عدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة نتيجة لهذه العملية، مما أدى إلى تأجيل الامتحانات التي كانت مبرمجة لليوم السبت.
وأكد المندوب الجهوي للتربية ببن عروس أن المندوبية بصدد العمل على إصلاح ما أتلف حتى تستأنف الدروس بالمدرسة بصورة طبيعية وعادية.
يذكر أن المدرسة نفسها كانت قد تعرضت للحرق إبان أحداث الثورة.
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018