سوسة: القبض على تلميذ بحوزته "مولوتوف"

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نجحت فرقة الامن بمنطقة سوسة الجنوبية صياح اليوم من القبض على تلميذ بحوزته مولوتوف كان ينوي استعمالها في بغض الأغراض التخريبية حيث تم القبض عليه اثر توفر معلومات لدى فرقة الأمن المذكورة فتم اقتياده إلى إقليم الأمن الوطني بسوسة لمزيد البحث والتحري معه حول نية حيازته للمولوتوف والغرض منها خاصة وأن الوضع الذي شهدته الجهة مؤخرا كان متوترا وشهد محاولات تخريب.