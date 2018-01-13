سوسة: إيقاف شاب منتحل صفة صحفي

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نحج أعوان مركز مرور النفيضة من إلقاء القبض على ثلاثة أنفار محل مناشير تفتيش لدى مختلف الوحدات الأمنية من بينهم صحفي مزيف في جريدة إلكترونية أصيل تونس محل عدد 2مناشير تفتيش من أجل التحيل على مواطنين وايهامهم بالتوسط لهم من أجل إيجاد مواطن شغل حيث تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به من اجل منسب إليه صحبة بقية المتهمين وقد تم إيقافهم إثر قيام الدورية بعملها اليومي المتمثل في عرض هويات المواطنين على الناظم الآلي من أجل حفظ النظام وتتبع الفارين من العدالة.