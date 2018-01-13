سوسة: إيقاف شاب منتحل صفة صحفي

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مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نحج أعوان مركز مرور النفيضة من إلقاء القبض على ثلاثة أنفار محل مناشير تفتيش لدى مختلف الوحدات الأمنية من بينهم صحفي مزيف في جريدة إلكترونية أصيل تونس محل عدد 2مناشير تفتيش من أجل التحيل على مواطنين وايهامهم بالتوسط لهم من أجل إيجاد مواطن شغل حيث تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به من اجل منسب إليه صحبة بقية المتهمين وقد تم إيقافهم إثر قيام الدورية بعملها اليومي المتمثل في عرض هويات المواطنين على الناظم الآلي من أجل حفظ النظام وتتبع الفارين من العدالة.
مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نحج أعوان مركز مرور النفيضة من إلقاء القبض على ثلاثة أنفار محل مناشير تفتيش لدى مختلف الوحدات الأمنية من بينهم صحفي مزيف في جريدة إلكترونية أصيل تونس محل عدد 2مناشير تفتيش من أجل التحيل على مواطنين وايهامهم بالتوسط لهم من أجل إيجاد مواطن شغل حيث تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به من اجل منسب إليه صحبة بقية المتهمين وقد تم إيقافهم إثر قيام الدورية بعملها اليومي المتمثل في عرض هويات المواطنين على الناظم الآلي من أجل حفظ النظام وتتبع الفارين من العدالة.
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018