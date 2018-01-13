سوسة: القبض على منحرف خطير وحجز مسدس لديه كان ينوي استعماله في الاحتجاجات (صور)

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نجحت فجر اليوم فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة من إلقاء القبض على شاب أصيل جهة سوسة محل 15 منشور تفتيش حيث تم ضبط سلاح ناري لديه من نوع مسدس عيار8مم وحجز عدد 10 طلقات نارية وقد تمت عملية القبض عليه إثر مداهمة منزل عمته أين يتحصن بالفرار بعد استشارة النيابة العمومية.

الموقوف كان ينوي استعمال السلاح خلال احداث الشغب من أجل تنفيذ عمليات سطو وسلب.

وقد تم كذلك حجز دراجة نارية يستعملها في تنقلاته كما تجدر الإشارة إلى أنه مرحل من إيطاليا مؤخرا حيث تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه فى الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.