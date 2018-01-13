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الجزائر- الشروق أون لاين- الطاهر ابراهيم: تستعد مدينة وادي سوف بالجنوب الجزائري، لإطلاق دورة متجددة لمهرجان المسرح المغاربي بشعار "المسرح ذاكرة الشعوب" بداية من الــ5 إلى 19 فيفري القادم، بينما يجري التركيز على نظام الورشات التكوينية لصالح المتدربين الجدد.
وقال محافظ المهرجان المغاربي للمسرح نبيل أحمد مسعي في تصريح لـ"الشروق أون لاين" إن دورة العام الجديد سترافع لربط المسرح بذاكرة الشعوب، توخيًّا لتمتين أواصر العلاقة التاريخية بين شعوب المغرب الكبير، مبرزًا أهمية الحضور المسرحي بالمصير المحتوم لشعوب المنطقة. وشدد مسعي أن المهرجان سيحتفي بوجوه مسرحية فاعلة مثل عبد الحق بن معروف وابراهيم رزوق وعبد النبي الزيدي وخدوج صبري ونادرة لملوم بمشاركة فرق مسرحية من الجزائر وتونس وليبيا والمغرب والسودان ومصر وفلسطين والأردن ولبنان التي اختيرت ضيف شرف هذه الدورة.
وأشار المحافظ أنّ ورشات الطبعة السادسة تتضمن ورشة الإخراج المسرحي يؤطرها المخرج المسرحي ربيع قشي، وورشة فن الممثل من تأطير الفنان التونسي عماد الوسلاتي، أمّا على مستوى الندوات فسطر القائمون على الفعالية محاضرتين تحمل الأولى عنوان "السينوغرافيا وجمالية العرض المسرحي" يقدمها السينوغرافي حمزة جاب الله، وندوة "تجربة مسرح الشارع بين الإقبال والإمتاع" يقدمها التونسي شكري بحري.وسيتمتع أنصار الخشبة بعروض "الطنطورة" من فلسطين و"العائلة" لجمعية الكلمة الجزائر و"تفتيكا" للتعاونية الثقافية لمدينة العلمة، "صابرة" لفرقة بلدية دوز للتمثيل من تونس و"مزبلة الحروف" لمنتدى أنفاس المغربية، "الحلامة" لفرقة أجيال المسرحية البيضاء من ليبيا و"هذيان على هامش المصير" إنتاج خاص لناصر الزعبي من الأردن، "النداء ولعبة الموت" لفرقة الورشة الجوالة من السودان و"بلا مخرج" لفرقة صوفي للفنون الأدائية من مصر.
وعلى هامش هذا المهرجان، ستقدم عروض لمسرح الطفولة والشباب، وحسب محافظ مهرجان المسرح المغاربي نبيل مسعي، فإن عرض الافتتاح سيكون مع مسرح المرايا عمر وجوليات من تونس.
وفي السهرة الختامية ستعرض مسرحية "انتحار الرفيقة الميتة" للمسرح الجهوي للعلمة، بحسب رئيس جمعية "عشاق الخشبة" الجزائرية ومحافظ المهرجان الذي يعتبره النقاد محاولة مغاربية جادة لترسيخ الفعل المسرحي.
الجزائر- الشروق أون لاين- الطاهر ابراهيم: تستعد مدينة وادي سوف بالجنوب الجزائري، لإطلاق دورة متجددة لمهرجان المسرح المغاربي بشعار "المسرح ذاكرة الشعوب" بداية من الــ5 إلى 19 فيفري القادم، بينما يجري التركيز على نظام الورشات التكوينية لصالح المتدربين الجدد.
وقال محافظ المهرجان المغاربي للمسرح نبيل أحمد مسعي في تصريح لـ"الشروق أون لاين" إن دورة العام الجديد سترافع لربط المسرح بذاكرة الشعوب، توخيًّا لتمتين أواصر العلاقة التاريخية بين شعوب المغرب الكبير، مبرزًا أهمية الحضور المسرحي بالمصير المحتوم لشعوب المنطقة. وشدد مسعي أن المهرجان سيحتفي بوجوه مسرحية فاعلة مثل عبد الحق بن معروف وابراهيم رزوق وعبد النبي الزيدي وخدوج صبري ونادرة لملوم بمشاركة فرق مسرحية من الجزائر وتونس وليبيا والمغرب والسودان ومصر وفلسطين والأردن ولبنان التي اختيرت ضيف شرف هذه الدورة.
وأشار المحافظ أنّ ورشات الطبعة السادسة تتضمن ورشة الإخراج المسرحي يؤطرها المخرج المسرحي ربيع قشي، وورشة فن الممثل من تأطير الفنان التونسي عماد الوسلاتي، أمّا على مستوى الندوات فسطر القائمون على الفعالية محاضرتين تحمل الأولى عنوان "السينوغرافيا وجمالية العرض المسرحي" يقدمها السينوغرافي حمزة جاب الله، وندوة "تجربة مسرح الشارع بين الإقبال والإمتاع" يقدمها التونسي شكري بحري.وسيتمتع أنصار الخشبة بعروض "الطنطورة" من فلسطين و"العائلة" لجمعية الكلمة الجزائر و"تفتيكا" للتعاونية الثقافية لمدينة العلمة، "صابرة" لفرقة بلدية دوز للتمثيل من تونس و"مزبلة الحروف" لمنتدى أنفاس المغربية، "الحلامة" لفرقة أجيال المسرحية البيضاء من ليبيا و"هذيان على هامش المصير" إنتاج خاص لناصر الزعبي من الأردن، "النداء ولعبة الموت" لفرقة الورشة الجوالة من السودان و"بلا مخرج" لفرقة صوفي للفنون الأدائية من مصر.
وعلى هامش هذا المهرجان، ستقدم عروض لمسرح الطفولة والشباب، وحسب محافظ مهرجان المسرح المغاربي نبيل مسعي، فإن عرض الافتتاح سيكون مع مسرح المرايا عمر وجوليات من تونس.
وفي السهرة الختامية ستعرض مسرحية "انتحار الرفيقة الميتة" للمسرح الجهوي للعلمة، بحسب رئيس جمعية "عشاق الخشبة" الجزائرية ومحافظ المهرجان الذي يعتبره النقاد محاولة مغاربية جادة لترسيخ الفعل المسرحي.
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018