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يوم السبت 13 جانفي 2018
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حضور تونسي مُكرّس في كل التظاهرات: مهرجان المسرح المغاربي يحتفي بـ"ذاكرة الشعوب" في الجزائر
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حضور تونسي مُكرّس في كل التظاهرات: مهرجان المسرح المغاربي يحتفي بـ"ذاكرة الشعوب" في الجزائر
13 جانفي 2018 | 11:49

الجزائر- الشروق أون لاين- الطاهر ابراهيم: تستعد مدينة وادي سوف بالجنوب الجزائري، لإطلاق دورة متجددة لمهرجان المسرح المغاربي بشعار "المسرح ذاكرة الشعوب" بداية من الــ5 إلى 19 فيفري القادم، بينما  يجري التركيز على نظام الورشات التكوينية لصالح المتدربين الجدد.

وقال محافظ المهرجان المغاربي للمسرح نبيل أحمد مسعي في تصريح لـ"الشروق أون لاين" إن دورة العام الجديد سترافع لربط المسرح بذاكرة الشعوب، توخيًّا لتمتين أواصر العلاقة التاريخية بين شعوب المغرب الكبير، مبرزًا أهمية الحضور المسرحي بالمصير المحتوم لشعوب المنطقة. وشدد مسعي أن المهرجان سيحتفي بوجوه مسرحية فاعلة مثل عبد الحق بن معروف وابراهيم رزوق وعبد النبي الزيدي وخدوج صبري ونادرة لملوم بمشاركة فرق مسرحية من الجزائر وتونس وليبيا والمغرب والسودان ومصر وفلسطين والأردن ولبنان التي اختيرت ضيف شرف هذه الدورة.

وأشار المحافظ  أنّ ورشات الطبعة السادسة تتضمن ورشة الإخراج المسرحي يؤطرها المخرج المسرحي ربيع قشي، وورشة فن الممثل من تأطير الفنان التونسي عماد الوسلاتي، أمّا على مستوى الندوات فسطر القائمون على الفعالية محاضرتين تحمل الأولى عنوان "السينوغرافيا وجمالية العرض المسرحي" يقدمها السينوغرافي حمزة جاب الله، وندوة "تجربة مسرح الشارع بين الإقبال والإمتاع" يقدمها التونسي شكري بحري.وسيتمتع أنصار الخشبة بعروض "الطنطورة" من فلسطين و"العائلة" لجمعية الكلمة الجزائر و"تفتيكا" للتعاونية الثقافية لمدينة العلمة، "صابرة" لفرقة بلدية دوز للتمثيل من تونس و"مزبلة الحروف" لمنتدى أنفاس المغربية، "الحلامة" لفرقة أجيال المسرحية البيضاء من ليبيا و"هذيان على هامش المصير" إنتاج خاص لناصر الزعبي من الأردن، "النداء ولعبة الموت" لفرقة الورشة الجوالة من السودان و"بلا مخرج" لفرقة صوفي للفنون الأدائية من مصر.

وعلى هامش هذا المهرجان، ستقدم عروض لمسرح الطفولة والشباب، وحسب محافظ مهرجان المسرح المغاربي نبيل مسعي، فإن عرض الافتتاح سيكون مع مسرح المرايا عمر وجوليات من تونس.

وفي السهرة الختامية ستعرض مسرحية "انتحار الرفيقة الميتة" للمسرح  الجهوي للعلمة، بحسب رئيس جمعية "عشاق الخشبة" الجزائرية ومحافظ المهرجان  الذي يعتبره النقاد محاولة مغاربية جادة لترسيخ الفعل المسرحي.

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حضور تونسي مُكرّس في كل التظاهرات: مهرجان المسرح المغاربي يحتفي بـ"ذاكرة الشعوب" في الجزائر
13 جانفي 2018 | 11:49

الجزائر- الشروق أون لاين- الطاهر ابراهيم: تستعد مدينة وادي سوف بالجنوب الجزائري، لإطلاق دورة متجددة لمهرجان المسرح المغاربي بشعار "المسرح ذاكرة الشعوب" بداية من الــ5 إلى 19 فيفري القادم، بينما  يجري التركيز على نظام الورشات التكوينية لصالح المتدربين الجدد.

وقال محافظ المهرجان المغاربي للمسرح نبيل أحمد مسعي في تصريح لـ"الشروق أون لاين" إن دورة العام الجديد سترافع لربط المسرح بذاكرة الشعوب، توخيًّا لتمتين أواصر العلاقة التاريخية بين شعوب المغرب الكبير، مبرزًا أهمية الحضور المسرحي بالمصير المحتوم لشعوب المنطقة. وشدد مسعي أن المهرجان سيحتفي بوجوه مسرحية فاعلة مثل عبد الحق بن معروف وابراهيم رزوق وعبد النبي الزيدي وخدوج صبري ونادرة لملوم بمشاركة فرق مسرحية من الجزائر وتونس وليبيا والمغرب والسودان ومصر وفلسطين والأردن ولبنان التي اختيرت ضيف شرف هذه الدورة.

وأشار المحافظ  أنّ ورشات الطبعة السادسة تتضمن ورشة الإخراج المسرحي يؤطرها المخرج المسرحي ربيع قشي، وورشة فن الممثل من تأطير الفنان التونسي عماد الوسلاتي، أمّا على مستوى الندوات فسطر القائمون على الفعالية محاضرتين تحمل الأولى عنوان "السينوغرافيا وجمالية العرض المسرحي" يقدمها السينوغرافي حمزة جاب الله، وندوة "تجربة مسرح الشارع بين الإقبال والإمتاع" يقدمها التونسي شكري بحري.وسيتمتع أنصار الخشبة بعروض "الطنطورة" من فلسطين و"العائلة" لجمعية الكلمة الجزائر و"تفتيكا" للتعاونية الثقافية لمدينة العلمة، "صابرة" لفرقة بلدية دوز للتمثيل من تونس و"مزبلة الحروف" لمنتدى أنفاس المغربية، "الحلامة" لفرقة أجيال المسرحية البيضاء من ليبيا و"هذيان على هامش المصير" إنتاج خاص لناصر الزعبي من الأردن، "النداء ولعبة الموت" لفرقة الورشة الجوالة من السودان و"بلا مخرج" لفرقة صوفي للفنون الأدائية من مصر.

وعلى هامش هذا المهرجان، ستقدم عروض لمسرح الطفولة والشباب، وحسب محافظ مهرجان المسرح المغاربي نبيل مسعي، فإن عرض الافتتاح سيكون مع مسرح المرايا عمر وجوليات من تونس.

وفي السهرة الختامية ستعرض مسرحية "انتحار الرفيقة الميتة" للمسرح  الجهوي للعلمة، بحسب رئيس جمعية "عشاق الخشبة" الجزائرية ومحافظ المهرجان  الذي يعتبره النقاد محاولة مغاربية جادة لترسيخ الفعل المسرحي.

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