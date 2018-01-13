انطلاق اجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج

انطلق منذ قليل اجتماع الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج .

وقد حضر الاجتماع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ، ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة ووداد بوشماوي،وعبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحين ،وراضية الجربي لأوّل مرّة عن اتحاد المرأة، عن منظمات المجتمع المدني.

أمّا ممثلي الأحزاب السياسية فقد حضر رئيس حركة النهضة راشــد الغنوشي ، وحافظ قائد السبسي عن نداء تونس ومحسن مرزوق عن حركة مشروع تونس وكمال مرجان عن حزب المبادرة الوطنية الدستورية والجنيدي عبد الجواد عن حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي وسميرة الشواشي عن الاتحاد الوطني الحر.