انطلاق اجتماع الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج

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انطلق منذ قليل اجتماع الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج .
وقد حضر الاجتماع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ، ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة ووداد بوشماوي،وعبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحين ،وراضية الجربي لأوّل مرّة عن اتحاد المرأة، عن منظمات المجتمع المدني.
أمّا ممثلي الأحزاب السياسية فقد حضر رئيس حركة النهضة راشــد الغنوشي ، وحافظ قائد السبسي عن نداء تونس ومحسن مرزوق عن حركة مشروع تونس وكمال مرجان عن حزب المبادرة الوطنية الدستورية والجنيدي عبد الجواد عن حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي وسميرة الشواشي عن الاتحاد الوطني الحر.
انطلق منذ قليل اجتماع الأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج .
وقد حضر الاجتماع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ، ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة ووداد بوشماوي،وعبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحين ،وراضية الجربي لأوّل مرّة عن اتحاد المرأة، عن منظمات المجتمع المدني.
أمّا ممثلي الأحزاب السياسية فقد حضر رئيس حركة النهضة راشــد الغنوشي ، وحافظ قائد السبسي عن نداء تونس ومحسن مرزوق عن حركة مشروع تونس وكمال مرجان عن حزب المبادرة الوطنية الدستورية والجنيدي عبد الجواد عن حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي وسميرة الشواشي عن الاتحاد الوطني الحر.
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018