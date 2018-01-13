سيدي بوزيد: مسيرة احتجاجية للتنديد بقانون المالية وللمطالبة بإسقاطه

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سيدي بوزيد- الشروق أون لاين- قيس عماري: خرجت منذ قليل من امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد مسيرة احتجاجية للتنديد بالأوضاع التي أصبحت عليها الجهات الداخلية وكذلك قانون المالية الذي لا يراعي الفئات المهمشة حسب تعبير المحتجين.
ويذكر ان المسيرة شهدت مشاركة عدد من النقابيين وممثلين عن حملة "فاش تسنتناو" و حملة "مانيش متسامح" وعدد من النشطاء السياسيين والمجتمع المدني الذي رفعوا شعارات تستنكر الحملة الممنهجة حسب وصفهم التي طالت التحركات الاحتجاجية الأخيرة.
سيدي بوزيد- الشروق أون لاين- قيس عماري: خرجت منذ قليل من امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد مسيرة احتجاجية للتنديد بالأوضاع التي أصبحت عليها الجهات الداخلية وكذلك قانون المالية الذي لا يراعي الفئات المهمشة حسب تعبير المحتجين.
ويذكر ان المسيرة شهدت مشاركة عدد من النقابيين وممثلين عن حملة "فاش تسنتناو" و حملة "مانيش متسامح" وعدد من النشطاء السياسيين والمجتمع المدني الذي رفعوا شعارات تستنكر الحملة الممنهجة حسب وصفهم التي طالت التحركات الاحتجاجية الأخيرة.
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018