سيدي بوزيد: مسيرة احتجاجية للتنديد بقانون المالية وللمطالبة بإسقاطه

سيدي بوزيد- الشروق أون لاين- قيس عماري: خرجت منذ قليل من امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد مسيرة احتجاجية للتنديد بالأوضاع التي أصبحت عليها الجهات الداخلية وكذلك قانون المالية الذي لا يراعي الفئات المهمشة حسب تعبير المحتجين.

ويذكر ان المسيرة شهدت مشاركة عدد من النقابيين وممثلين عن حملة "فاش تسنتناو" و حملة "مانيش متسامح" وعدد من النشطاء السياسيين والمجتمع المدني الذي رفعوا شعارات تستنكر الحملة الممنهجة حسب وصفهم التي طالت التحركات الاحتجاجية الأخيرة.