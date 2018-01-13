نيمار: رحيل كريستيانو رونالدو شرط لقدومي إلى الريال

-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018
قالت صحيفة إسبانية شهيرة أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قدم شروطه لمسؤولي ريال مدريد، الذين يرغبون في الاستفادة من خدماته الصيف المقبل.
ووفق ما ذكرته صحيفة "دون بالون" الإسبانية، فإن نيمار اشترط مغادرة البرتغالي كريستيانو رونالدو أسوار النادي الملكي للانضمام إلى الفريق.
كما قال نيمار للرئيس فلورنتينو بيريز إنه يرغب في أن يكون اللاعب الوحيد الذي سينتقل إلى ريال مدريد، وذلك عقب ورود تقارير إعلامية قالت إن العديد من النجوم قد يلتحقون بالنادي الملكي.
ويسعى نادي العاصمة الإسبانية إلى التعاقد مع العديد من النجوم خلال الميركاتو الشتوي الجاري والصيفي المقبل، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأبيض وتصحيح هفوات هذا الموسم.
وأوضحت الصحيفة أن لاعب الفريق الباريسي يرغب كذلك في استغناء الريال عن الويلزي غاريث بيل، مشيرة إلى أن "كل هذه الشروط قد تعرقل المفاوضات بين الطرفين وقد تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي".
قالت صحيفة إسبانية شهيرة أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قدم شروطه لمسؤولي ريال مدريد، الذين يرغبون في الاستفادة من خدماته الصيف المقبل.
ووفق ما ذكرته صحيفة "دون بالون" الإسبانية، فإن نيمار اشترط مغادرة البرتغالي كريستيانو رونالدو أسوار النادي الملكي للانضمام إلى الفريق.
كما قال نيمار للرئيس فلورنتينو بيريز إنه يرغب في أن يكون اللاعب الوحيد الذي سينتقل إلى ريال مدريد، وذلك عقب ورود تقارير إعلامية قالت إن العديد من النجوم قد يلتحقون بالنادي الملكي.
ويسعى نادي العاصمة الإسبانية إلى التعاقد مع العديد من النجوم خلال الميركاتو الشتوي الجاري والصيفي المقبل، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأبيض وتصحيح هفوات هذا الموسم.
وأوضحت الصحيفة أن لاعب الفريق الباريسي يرغب كذلك في استغناء الريال عن الويلزي غاريث بيل، مشيرة إلى أن "كل هذه الشروط قد تعرقل المفاوضات بين الطرفين وقد تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي".
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018