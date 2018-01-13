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يوم السبت 13 جانفي 2018
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نيمار: رحيل كريستيانو رونالدو شرط لقدومي إلى الريال
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الأولى
نيمار: رحيل كريستيانو رونالدو شرط لقدومي إلى الريال
13 جانفي 2018 | 11:14

قالت صحيفة إسبانية شهيرة أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قدم شروطه لمسؤولي ريال مدريد، الذين يرغبون في الاستفادة من خدماته الصيف المقبل.

ووفق ما ذكرته صحيفة "دون بالون" الإسبانية، فإن نيمار اشترط مغادرة البرتغالي كريستيانو رونالدو أسوار النادي الملكي للانضمام إلى الفريق.

كما قال نيمار للرئيس فلورنتينو بيريز إنه يرغب في أن يكون اللاعب الوحيد الذي سينتقل إلى ريال مدريد، وذلك عقب ورود تقارير إعلامية قالت إن العديد من النجوم قد يلتحقون بالنادي الملكي.

ويسعى نادي العاصمة الإسبانية إلى التعاقد مع العديد من النجوم خلال الميركاتو الشتوي الجاري والصيفي المقبل، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأبيض وتصحيح هفوات هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن لاعب الفريق الباريسي يرغب كذلك في استغناء الريال عن الويلزي غاريث بيل، مشيرة إلى أن "كل هذه الشروط قد تعرقل المفاوضات بين الطرفين وقد تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي".

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الأولى
نيمار: رحيل كريستيانو رونالدو شرط لقدومي إلى الريال
13 جانفي 2018 | 11:14

قالت صحيفة إسبانية شهيرة أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قدم شروطه لمسؤولي ريال مدريد، الذين يرغبون في الاستفادة من خدماته الصيف المقبل.

ووفق ما ذكرته صحيفة "دون بالون" الإسبانية، فإن نيمار اشترط مغادرة البرتغالي كريستيانو رونالدو أسوار النادي الملكي للانضمام إلى الفريق.

كما قال نيمار للرئيس فلورنتينو بيريز إنه يرغب في أن يكون اللاعب الوحيد الذي سينتقل إلى ريال مدريد، وذلك عقب ورود تقارير إعلامية قالت إن العديد من النجوم قد يلتحقون بالنادي الملكي.

ويسعى نادي العاصمة الإسبانية إلى التعاقد مع العديد من النجوم خلال الميركاتو الشتوي الجاري والصيفي المقبل، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأبيض وتصحيح هفوات هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن لاعب الفريق الباريسي يرغب كذلك في استغناء الريال عن الويلزي غاريث بيل، مشيرة إلى أن "كل هذه الشروط قد تعرقل المفاوضات بين الطرفين وقد تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي".

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النوري الصّل
نصـــف الحقيقـــــة
بعد نجاحها النسبي في الحد من أعمال التخريب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، باتت الحكومة مدعوة إلى التعاطي بنفس «الحزم» مع سياسة التخريب الممنهجة التي تتعرّض لها جيوب...
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