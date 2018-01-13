طقس نهاية الأسبوع: سحب كثيفة وأمطار متفرقة

تكون السماء اليوم مغشاة بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار على مناطق الشمال و السواحل الشرقية.

وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل و تتقلص سرعتها آخر النهار و معتدلة من 20 إلى 30 داخل البلاد.

يكون البحر شديد الاضطراب فمضطربا وتتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 12 درجة بالمرتفعات الغربيّة وبين 12 و 17 درجة ببقيّة المناطق.

التوقعات ليوم الغد الأحد 14 جانفي 2018

يكون الطقس غدا الاحد مغيما جزئيا على كامل البلاد وتهب الريح من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل و معتدلة من 20 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

ويكون البحر مضطربا والحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى عامة بين 14 و 18 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربيّة.