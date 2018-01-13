تكريم عربي للأكاديمية التونسية للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني

تونس- الشروق أنون لاين- ن.عكاري: كرّم أمس الجمعة اللواء مهندس محمد ابراهيم احمد شريف رئيس الهيئة العربية للطيران المدني ، التابعة للجامعة العربية ، حسن الصديق رئيس الأكاديمية الفرنسية التونسية للتدريب على أمن وسلامة الطيران المدني بعد حصول تونس خلال شهر ديسمبر الماضي على الاعتماد الدولي من المنظمة الدولية للطيران المدني ( إيكاو ) كمركز تدريب إقليمي في أمن وسلامة الطيران المدني .

يذكر ان الأكاديمية التونسية للتدريب على أمن وسلامة الطيران المدني تعد أول مؤسسة تدريب خاصة في العالم تتحصل على الاعتماد الدولي من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.