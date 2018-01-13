تكريم عربي للأكاديمية التونسية للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني

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تونس- الشروق أنون لاين- ن.عكاري: كرّم أمس الجمعة اللواء مهندس محمد ابراهيم احمد شريف رئيس الهيئة العربية للطيران المدني ، التابعة للجامعة العربية ، حسن الصديق رئيس الأكاديمية الفرنسية التونسية للتدريب على أمن وسلامة الطيران المدني بعد حصول تونس خلال شهر ديسمبر الماضي على الاعتماد الدولي من المنظمة الدولية للطيران المدني ( إيكاو ) كمركز تدريب إقليمي في أمن وسلامة الطيران المدني .
يذكر ان الأكاديمية التونسية للتدريب على أمن وسلامة الطيران المدني تعد أول مؤسسة تدريب خاصة في العالم تتحصل على الاعتماد الدولي من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.
تونس- الشروق أنون لاين- ن.عكاري: كرّم أمس الجمعة اللواء مهندس محمد ابراهيم احمد شريف رئيس الهيئة العربية للطيران المدني ، التابعة للجامعة العربية ، حسن الصديق رئيس الأكاديمية الفرنسية التونسية للتدريب على أمن وسلامة الطيران المدني بعد حصول تونس خلال شهر ديسمبر الماضي على الاعتماد الدولي من المنظمة الدولية للطيران المدني ( إيكاو ) كمركز تدريب إقليمي في أمن وسلامة الطيران المدني .
يذكر ان الأكاديمية التونسية للتدريب على أمن وسلامة الطيران المدني تعد أول مؤسسة تدريب خاصة في العالم تتحصل على الاعتماد الدولي من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني.
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018