الكشف عن نتيجة الفحص الطبي لترامب

قال طبيب الرئيس الأميركي إن دونالد ترامب البالغ من العمر 71 عاما "بصحة ممتازة"، وذلك إثر أول زيارة طبية يقوم بها الرئيس منذ وصوله إلى السلطة قبل حوالي عام وفق ما نقله البيت الأبيض، أمس الجمعة 12 جانفي 2018.

وقضى ترامب نحو 3 ساعات مع أطباء عسكريين في مركز والتر ريد الطبي العسكري في منطقة بيثيسدا بولاية ماريلاند، وقال جاكسون إن الفحص "كان جيدا بشكل استثنائي".

وأضاف في بيان مقتضب وزعه البيت الأبيض "الرئيس بصحة ممتازة وأنا أتطلع للكشف عن بعض التفاصيل يوم الثلاثاء المقبل ".

وسيحدد البيت الأبيض ما سينشره من بيانات الفحص الطبي. علما أن ترامب ليس مجبرا على نشر أي معلومات، ولا يوجد نموذج محدد لشكل الفحص الطبي الرئاسي. ومن المتوقع أن يتلقى جاكسون أسئلة من الصحفيين بشأن النتائج يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح البيت الأبيض أن فحص ترامب لم يتضمن اختبارا نفسيا. وشملت نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها رؤساء سابقون بيانات بسيطة مثل الوزن وضغط الدم ومستوى الكوليسترول.

وخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة 12 جانفي 2018، لأول فحص طبي له كرئيس للولايات المتحدة بعد أسبوع من الجدل والتعاليق حول سلامة مداركه العقلية وتساؤلات حول أهليته لتولي منصب الرئاسة.