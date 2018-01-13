الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم السبت 13 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
فتح باب الاعتراض على قائمة الناخبين للانتخابات البلدية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
النوري الصّل
نصـــف الحقيقـــــة
بعد نجاحها النسبي في الحد من أعمال التخريب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، باتت الحكومة مدعوة إلى التعاطي بنفس «الحزم» مع سياسة التخريب الممنهجة التي تتعرّض لها جيوب...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
طلبت منه "مواكبة زيارة وزير العدل: خالد عباس يحذر والية... ابراهيم القصاص تاجر خرفان في سوق دوز؟ إقالة مدير عام الديوانة عادل بن حسن.. والقاضي يوسف... جريدة الشروق ليوم الجمعة 12 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الشروق 13 جانفي 2018 القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة... الجيش الفرنسي يعترض طائرة جزائرية "تبوّل على هذا الإعلان".. فيديو ترويجي يثير ضجة كبيرة
الأولى
فتح باب الاعتراض على قائمة الناخبين للانتخابات البلدية
13 جانفي 2018 | 09:35

ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن باب الاعتراض على قائمات الناخبين للانتخابات البلدية يفتح ابتداء من اليوم السبت 13 جانفي 2018 إلى غاية يوم الاثنين 15 جانفي 2018 أثناء توقيت العمل (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء) في الادارات الفرعية مرجع النظر.

وأضافت هيئة الانتخابات في بلاغ لها أنه يمكن الحصول على المطبوعات الخاصة بمطالب الاعتراض من مقرات الادارات الفرعية أو تحميلها مباشرة من موقع الهيئة او على صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، مشيرة الى أنها ستعلن عن قائمة الناخبين النهائية بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الاربعاء 7 فيفري 2018.

ودعت هيئة الانتخابات كافة الناخبين الى ضرورة التثبت من ورود أسمائهم بقائمات الناخبين، إما مباشرة بالاطلاع على القائمات الموضوعة على ذمة العموم بمقرات الادارات الفرعية وبمقرات البلديات وبالموقع الكتروني للهيئة www.isie.tn أو عن طريق الخدمة المجانية عبر الهاتف الجوال وذلك بادخال *195* رقم بطاقة التعريف ، وذلك ضمانا لحقهم في الترشح والاقتراع بمناسبة الانتخابات البلدية 2018.

يذكر أنه تم إقرار تاريخ 6 ماي 2018 كموعد لإجراء الانتخابات البلدية.

تقرؤون أيضا
الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018 السّاعة 17:18
نشرت رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية منذ قليل ان مجلسا وزاريا مضيقا منعقد الان بإشراف رئيس الحكومة يوسف...
المزيد >>
الموقعون على وثيقة قرطاج يتدارسون مقترحات حول إجراءات إجتماعية تكون مصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018 السّاعة 17:06
تدارس الموقعون على وثيقة قرطاج أثناء إجتماعهم اليوم السبت بقصر قرطاج، جملة من المقترحات حول إجراءات...
المزيد >>
جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018 السّاعة 17:01
أكد الجنرال التركي المتقاعد، جاهد أرماغان ديلاك، حق الدولة السورية في مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها. ...
المزيد >>
الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018 السّاعة 16:51
الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب: تؤدي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية زيارة لمعرض الزربية وصناعات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
فتح باب الاعتراض على قائمة الناخبين للانتخابات البلدية
13 جانفي 2018 | 09:35

ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن باب الاعتراض على قائمات الناخبين للانتخابات البلدية يفتح ابتداء من اليوم السبت 13 جانفي 2018 إلى غاية يوم الاثنين 15 جانفي 2018 أثناء توقيت العمل (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء) في الادارات الفرعية مرجع النظر.

وأضافت هيئة الانتخابات في بلاغ لها أنه يمكن الحصول على المطبوعات الخاصة بمطالب الاعتراض من مقرات الادارات الفرعية أو تحميلها مباشرة من موقع الهيئة او على صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، مشيرة الى أنها ستعلن عن قائمة الناخبين النهائية بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الاربعاء 7 فيفري 2018.

ودعت هيئة الانتخابات كافة الناخبين الى ضرورة التثبت من ورود أسمائهم بقائمات الناخبين، إما مباشرة بالاطلاع على القائمات الموضوعة على ذمة العموم بمقرات الادارات الفرعية وبمقرات البلديات وبالموقع الكتروني للهيئة www.isie.tn أو عن طريق الخدمة المجانية عبر الهاتف الجوال وذلك بادخال *195* رقم بطاقة التعريف ، وذلك ضمانا لحقهم في الترشح والاقتراع بمناسبة الانتخابات البلدية 2018.

يذكر أنه تم إقرار تاريخ 6 ماي 2018 كموعد لإجراء الانتخابات البلدية.

تقرؤون أيضا
الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018 السّاعة 17:18
نشرت رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية منذ قليل ان مجلسا وزاريا مضيقا منعقد الان بإشراف رئيس الحكومة يوسف...
المزيد >>
الموقعون على وثيقة قرطاج يتدارسون مقترحات حول إجراءات إجتماعية تكون مصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018 السّاعة 17:06
تدارس الموقعون على وثيقة قرطاج أثناء إجتماعهم اليوم السبت بقصر قرطاج، جملة من المقترحات حول إجراءات...
المزيد >>
جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018 السّاعة 17:01
أكد الجنرال التركي المتقاعد، جاهد أرماغان ديلاك، حق الدولة السورية في مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها. ...
المزيد >>
الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018 السّاعة 16:51
الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب: تؤدي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية زيارة لمعرض الزربية وصناعات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصّل
نصـــف الحقيقـــــة
بعد نجاحها النسبي في الحد من أعمال التخريب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، باتت الحكومة مدعوة إلى التعاطي بنفس «الحزم» مع سياسة التخريب الممنهجة التي تتعرّض لها جيوب...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
طلبت منه "مواكبة زيارة وزير العدل: خالد عباس يحذر والية... ابراهيم القصاص تاجر خرفان في سوق دوز؟ إقالة مدير عام الديوانة عادل بن حسن.. والقاضي يوسف... جريدة الشروق ليوم الجمعة 12 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الشروق 13 جانفي 2018 القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة... الجيش الفرنسي يعترض طائرة جزائرية "تبوّل على هذا الإعلان".. فيديو ترويجي يثير ضجة كبيرة
﻿