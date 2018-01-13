فتح باب الاعتراض على قائمة الناخبين للانتخابات البلدية

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ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن باب الاعتراض على قائمات الناخبين للانتخابات البلدية يفتح ابتداء من اليوم السبت 13 جانفي 2018 إلى غاية يوم الاثنين 15 جانفي 2018 أثناء توقيت العمل (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء) في الادارات الفرعية مرجع النظر.
وأضافت هيئة الانتخابات في بلاغ لها أنه يمكن الحصول على المطبوعات الخاصة بمطالب الاعتراض من مقرات الادارات الفرعية أو تحميلها مباشرة من موقع الهيئة او على صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، مشيرة الى أنها ستعلن عن قائمة الناخبين النهائية بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الاربعاء 7 فيفري 2018.
ودعت هيئة الانتخابات كافة الناخبين الى ضرورة التثبت من ورود أسمائهم بقائمات الناخبين، إما مباشرة بالاطلاع على القائمات الموضوعة على ذمة العموم بمقرات الادارات الفرعية وبمقرات البلديات وبالموقع الكتروني للهيئة www.isie.tn أو عن طريق الخدمة المجانية عبر الهاتف الجوال وذلك بادخال *195* رقم بطاقة التعريف ، وذلك ضمانا لحقهم في الترشح والاقتراع بمناسبة الانتخابات البلدية 2018.
يذكر أنه تم إقرار تاريخ 6 ماي 2018 كموعد لإجراء الانتخابات البلدية.
ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن باب الاعتراض على قائمات الناخبين للانتخابات البلدية يفتح ابتداء من اليوم السبت 13 جانفي 2018 إلى غاية يوم الاثنين 15 جانفي 2018 أثناء توقيت العمل (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء) في الادارات الفرعية مرجع النظر.
وأضافت هيئة الانتخابات في بلاغ لها أنه يمكن الحصول على المطبوعات الخاصة بمطالب الاعتراض من مقرات الادارات الفرعية أو تحميلها مباشرة من موقع الهيئة او على صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، مشيرة الى أنها ستعلن عن قائمة الناخبين النهائية بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الاربعاء 7 فيفري 2018.
ودعت هيئة الانتخابات كافة الناخبين الى ضرورة التثبت من ورود أسمائهم بقائمات الناخبين، إما مباشرة بالاطلاع على القائمات الموضوعة على ذمة العموم بمقرات الادارات الفرعية وبمقرات البلديات وبالموقع الكتروني للهيئة www.isie.tn أو عن طريق الخدمة المجانية عبر الهاتف الجوال وذلك بادخال *195* رقم بطاقة التعريف ، وذلك ضمانا لحقهم في الترشح والاقتراع بمناسبة الانتخابات البلدية 2018.
يذكر أنه تم إقرار تاريخ 6 ماي 2018 كموعد لإجراء الانتخابات البلدية.
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018