فتح باب الاعتراض على قائمة الناخبين للانتخابات البلدية

ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن باب الاعتراض على قائمات الناخبين للانتخابات البلدية يفتح ابتداء من اليوم السبت 13 جانفي 2018 إلى غاية يوم الاثنين 15 جانفي 2018 أثناء توقيت العمل (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء) في الادارات الفرعية مرجع النظر.

وأضافت هيئة الانتخابات في بلاغ لها أنه يمكن الحصول على المطبوعات الخاصة بمطالب الاعتراض من مقرات الادارات الفرعية أو تحميلها مباشرة من موقع الهيئة او على صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، مشيرة الى أنها ستعلن عن قائمة الناخبين النهائية بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الاربعاء 7 فيفري 2018.

ودعت هيئة الانتخابات كافة الناخبين الى ضرورة التثبت من ورود أسمائهم بقائمات الناخبين، إما مباشرة بالاطلاع على القائمات الموضوعة على ذمة العموم بمقرات الادارات الفرعية وبمقرات البلديات وبالموقع الكتروني للهيئة www.isie.tn أو عن طريق الخدمة المجانية عبر الهاتف الجوال وذلك بادخال *195* رقم بطاقة التعريف ، وذلك ضمانا لحقهم في الترشح والاقتراع بمناسبة الانتخابات البلدية 2018.

يذكر أنه تم إقرار تاريخ 6 ماي 2018 كموعد لإجراء الانتخابات البلدية.