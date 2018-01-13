جندوبة: اجلاء عائلة بعد أن داهمتها الأمطار

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جندوبة- الشروق أون لاين- عبد الكريم: داهمت مياه الامطار والسيول ليلة البارحة الجمعة 12 جانفي 2018 بعد نزول كميات كبيرة من الامطار على جهة جندوبة منزل عائلة بمنطقة عرقوب الريحان من معتمدية فرنانة تتكون من شخصين وقد تدخلت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث عبر الحماية المدنية وتم اجلاء العائلة و نقلها نحو مركز الايواء بمقر التربصات ببني مطير والعائلة حسب تأكيدات المعتمد الاول رشيد بن مصباح تقيم في ظروف طيبة الى حين استقرار العوامل المناخية وعودتها لمنزلها .
في المقابل عادت الحركة المرورية لمختلف الطرقات والمسالك التي عرفت يوم الجمعة تعطلا كليا أو شبه كلي بعد تدخلات لمصالح التجهيز و اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وكذلك بعد توقف الامطار عن النزول .
هذا ومازالت الطريق الرابطة بين منطقة الدخائلية و مدينة وادي مليز بعد ان غمرت مياه السيول و مياه وادي الرغاي المنشأة المائية التي تستعمل للعبور .
جندوبة- الشروق أون لاين- عبد الكريم: داهمت مياه الامطار والسيول ليلة البارحة الجمعة 12 جانفي 2018 بعد نزول كميات كبيرة من الامطار على جهة جندوبة منزل عائلة بمنطقة عرقوب الريحان من معتمدية فرنانة تتكون من شخصين وقد تدخلت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث عبر الحماية المدنية وتم اجلاء العائلة و نقلها نحو مركز الايواء بمقر التربصات ببني مطير والعائلة حسب تأكيدات المعتمد الاول رشيد بن مصباح تقيم في ظروف طيبة الى حين استقرار العوامل المناخية وعودتها لمنزلها .
في المقابل عادت الحركة المرورية لمختلف الطرقات والمسالك التي عرفت يوم الجمعة تعطلا كليا أو شبه كلي بعد تدخلات لمصالح التجهيز و اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وكذلك بعد توقف الامطار عن النزول .
هذا ومازالت الطريق الرابطة بين منطقة الدخائلية و مدينة وادي مليز بعد ان غمرت مياه السيول و مياه وادي الرغاي المنشأة المائية التي تستعمل للعبور .
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018