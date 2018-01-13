جندوبة: اجلاء عائلة بعد أن داهمتها الأمطار

جندوبة- الشروق أون لاين- عبد الكريم: داهمت مياه الامطار والسيول ليلة البارحة الجمعة 12 جانفي 2018 بعد نزول كميات كبيرة من الامطار على جهة جندوبة منزل عائلة بمنطقة عرقوب الريحان من معتمدية فرنانة تتكون من شخصين وقد تدخلت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث عبر الحماية المدنية وتم اجلاء العائلة و نقلها نحو مركز الايواء بمقر التربصات ببني مطير والعائلة حسب تأكيدات المعتمد الاول رشيد بن مصباح تقيم في ظروف طيبة الى حين استقرار العوامل المناخية وعودتها لمنزلها .

في المقابل عادت الحركة المرورية لمختلف الطرقات والمسالك التي عرفت يوم الجمعة تعطلا كليا أو شبه كلي بعد تدخلات لمصالح التجهيز و اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وكذلك بعد توقف الامطار عن النزول .

هذا ومازالت الطريق الرابطة بين منطقة الدخائلية و مدينة وادي مليز بعد ان غمرت مياه السيول و مياه وادي الرغاي المنشأة المائية التي تستعمل للعبور .