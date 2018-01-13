ترامب يدعو الحلفاء لإدراج "حزب الله" على قائمة المنظمات الإرهابية

النوري الصّل

بعد نجاحها النسبي في الحد من أعمال التخريب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، باتت الحكومة مدعوة إلى التعاطي بنفس «الحزم» مع سياسة التخريب الممنهجة التي تتعرّض لها جيوب...