ترامب يدعو الحلفاء لإدراج "حزب الله" على قائمة المنظمات الإرهابية
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ترامب يدعو الحلفاء لإدراج "حزب الله" على قائمة المنظمات الإرهابية
دعا رئيس أمريكا دونالد ترامب حلفاء بلاده لإدراج "حزب الله" اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية، بذريعة التصدي لإيران.
وقال ترامب في خطاب: "أنا أدعو جميع الحلفاء لدعمنا من أجل التصدي لنشاط إيران. يجب عليهم أن يعترفوا أن "حزب الله" هو تنظيم إرهابي".
كما دعا ترامب الدول الحليفة للولايات المتحدة لفرض عقوبات صارمة على إيران بسبب تصميمها وتجاربها لصواريخ باليستية.
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ترامب يدعو الحلفاء لإدراج "حزب الله" على قائمة المنظمات الإرهابية
دعا رئيس أمريكا دونالد ترامب حلفاء بلاده لإدراج "حزب الله" اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية، بذريعة التصدي لإيران.
وقال ترامب في خطاب: "أنا أدعو جميع الحلفاء لدعمنا من أجل التصدي لنشاط إيران. يجب عليهم أن يعترفوا أن "حزب الله" هو تنظيم إرهابي".
كما دعا ترامب الدول الحليفة للولايات المتحدة لفرض عقوبات صارمة على إيران بسبب تصميمها وتجاربها لصواريخ باليستية.
الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018 السّاعة 17:18
نشرت رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية منذ قليل ان مجلسا وزاريا مضيقا منعقد الان بإشراف رئيس الحكومة يوسف...المزيد >>
الموقعون على وثيقة قرطاج يتدارسون مقترحات حول إجراءات إجتماعية تكون مصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018 السّاعة 17:06
تدارس الموقعون على وثيقة قرطاج أثناء إجتماعهم اليوم السبت بقصر قرطاج، جملة من المقترحات حول إجراءات...المزيد >>
جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018 السّاعة 17:01
أكد الجنرال التركي المتقاعد، جاهد أرماغان ديلاك، حق الدولة السورية في مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها. ...المزيد >>
الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018 السّاعة 16:51
الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب: تؤدي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية زيارة لمعرض الزربية وصناعات...المزيد >>
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018
النوري الصّلنصـــف الحقيقـــــة
بعد نجاحها النسبي في الحد من أعمال التخريب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، باتت الحكومة مدعوة إلى التعاطي بنفس «الحزم» مع سياسة التخريب الممنهجة التي تتعرّض لها جيوب...المزيد >>
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