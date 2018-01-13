تفجيرات تستهدف كنائس في تشيلي قبل زيارة البابا

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تعرضت ثلاث كنائس كاثوليكية للتفجير في سانتياغو عاصمة تشيلي قبل أيام من زيارة يقوم بها البابا فرنسيس إلى البلاد.
ودانت الرئيسة ميشيل باشليه حوادث التفجير التي وقعت ليلا وتسببت بأضرار طفيفة.
وقالت للإذاعة الرسمية "إنه امر غريب، لأنه ليس شيئا يمكن أن تنسبه إلى جماعة معينة".
من جهته، قال رئيس الشرطة غونزالو آرايا إن "جماعات الفوضويين" قد تكون مسؤولة عن التفجيرات.
وغطت شعارات معادية لزيارة البابا جدارا في كنيسة من الثلاث التي تعرضت للتخريب، فيما احترق مدخلا الكنيستين الباقيتين.
وترك المهاجمون رسالة في كنيسة سانت إليزابيث في سانتياغو تحمل تهديدا للبابا.
وقالت الرسالة "إلى البابا فرنسيس، القنابل التالية ستكون في ثوبك الكهنوتي".
وانتقدت "سيطرة" الكنيسة الكاثوليكية على الأفراد.
وأضافت الرسالة "لن نسلم أبدا بالسيطرة على أجسادنا وأفكارنا وأفعالنا".
ومن المقرر أن يصل البابا إلى سانتياغو الاثنين مساء في زيارة تستمر أسبوعا إلى تشيلي والبيرو.
تعرضت ثلاث كنائس كاثوليكية للتفجير في سانتياغو عاصمة تشيلي قبل أيام من زيارة يقوم بها البابا فرنسيس إلى البلاد.
ودانت الرئيسة ميشيل باشليه حوادث التفجير التي وقعت ليلا وتسببت بأضرار طفيفة.
وقالت للإذاعة الرسمية "إنه امر غريب، لأنه ليس شيئا يمكن أن تنسبه إلى جماعة معينة".
من جهته، قال رئيس الشرطة غونزالو آرايا إن "جماعات الفوضويين" قد تكون مسؤولة عن التفجيرات.
وغطت شعارات معادية لزيارة البابا جدارا في كنيسة من الثلاث التي تعرضت للتخريب، فيما احترق مدخلا الكنيستين الباقيتين.
وترك المهاجمون رسالة في كنيسة سانت إليزابيث في سانتياغو تحمل تهديدا للبابا.
وقالت الرسالة "إلى البابا فرنسيس، القنابل التالية ستكون في ثوبك الكهنوتي".
وانتقدت "سيطرة" الكنيسة الكاثوليكية على الأفراد.
وأضافت الرسالة "لن نسلم أبدا بالسيطرة على أجسادنا وأفكارنا وأفعالنا".
ومن المقرر أن يصل البابا إلى سانتياغو الاثنين مساء في زيارة تستمر أسبوعا إلى تشيلي والبيرو.
-
17:18الان: مجلس وزاري مضيق يدرس حزمة من القرارات الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية
13 جانفي 2018
-
-
17:01جنرال تركي متقاعد: من حق الدولة السورية مكافحة الإرهاب أينما وجد على أرضها
13 جانفي 2018
-
16:51الزربية التونسية تعود إلى ألمانيا
13 جانفي 2018
-
16:47بنزرت: إيقاف قاتل المواطن التركي
13 جانفي 2018
-
16:45السفارة الإكوادورية في لندن تفكر بطرد أسانج لسبب غريب
13 جانفي 2018
-
16:32النائب شكيب باني: علاقتي بــ "لوبي اماراتي" اشاعة وسأقاضي كل من روّجها
13 جانفي 2018
-
-
16:09جندوبة: وفاة امرأة يشتبه في اصابتها بأنفلونزا H1N1
13 جانفي 2018
-
-
-
15:35سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات
13 جانفي 2018
-
15:22تطاوين: المدير الجهوي للصحة العمومية يؤكد عدم تسجيل اصابات بفيروس اتش1 ان1
13 جانفي 2018
-
15:07بعد القاء القبض عليه مؤخرا: بطاقتا ايداع بالسجن ضد الارهابي الجزائري وشقيقه
13 جانفي 2018
-
14:48ريال مدريد يدفع ثمن النسخة الأسوأ لكريستيانو رونالدو
13 جانفي 2018
-
14:30كأنها وحوش قادمة من الفضاء.. أسماك قرش نادرة تحير العلماء!
13 جانفي 2018
-
14:12جندوبة: الوالي يزور مبيت معهد خمير ويأذن بجملة من الاجراءات
13 جانفي 2018
-
14:00بعد وصفها بالحثالة.. دول إفريقيا تطالب ترامب بـ"الاعتذار"
13 جانفي 2018
-
13:46انتفاع 70 عائلة كافلة لشخص مسن بقرار الترفيع في الاعانة المادية
13 جانفي 2018
-
13:34بن عروس: تأجيل الامتحانات بعد حرق المدرسة الابتدائية برج غربال بالياسمينات
13 جانفي 2018