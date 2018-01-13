والدة ابو تريكة تمنع من السفر الى الدوحة

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ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، سفر والدة اللاعب المصري الدولي السابق، محمد أبوتريكة، بعد رفض طيار أردني سفرها على طائرة متجهة إلى عمّان لسوء حالتها الصحية.
وذكر مصدر في مطار القاهرة الدولي أن قائد الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان رفض اصطحاب أم أبو تريكة على متن رحلة الطائرة رقم 504، بدعوى سوء حالتها الصحية.
وأضاف أن والدة أبو تريكة، فاطمة حسين (73 عاما)، فوجئت بإلغاء سفرها لسوء حالتها الصحية، بعد إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة الأردنية رحلة رقم 504 والمتجهة إلى عمان، في طريقها إلى (العاصمة) الدوحة، لاستكمال علاجها في قطر.
وطالب قائد الرحلة سلطات الأمن في المطار بإنزال الراكبة وإلغاء سفرها وتسليمها لأسرتها.
ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، سفر والدة اللاعب المصري الدولي السابق، محمد أبوتريكة، بعد رفض طيار أردني سفرها على طائرة متجهة إلى عمّان لسوء حالتها الصحية.
وذكر مصدر في مطار القاهرة الدولي أن قائد الطائرة الأردنية المتجهة إلى عمان رفض اصطحاب أم أبو تريكة على متن رحلة الطائرة رقم 504، بدعوى سوء حالتها الصحية.
وأضاف أن والدة أبو تريكة، فاطمة حسين (73 عاما)، فوجئت بإلغاء سفرها لسوء حالتها الصحية، بعد إنهاء إجراءات سفرها على الطائرة الأردنية رحلة رقم 504 والمتجهة إلى عمان، في طريقها إلى (العاصمة) الدوحة، لاستكمال علاجها في قطر.
وطالب قائد الرحلة سلطات الأمن في المطار بإنزال الراكبة وإلغاء سفرها وتسليمها لأسرتها.
-
00:49والدة ابو تريكة تمنع من السفر الى الدوحة
13 جانفي 2018
-
00:20حي التضامن: حجز تجهيزات مسروقة خلال أحداث التخريب
13 جانفي 2018
-
-
23:23مطماطة: حادث مروع يخلف 4 قتلى
12 جانفي 2018
-
23:14القلعة الصغرى: القبض على شاب اعتدى على مركز الأمن بالحجارة
12 جانفي 2018
-
22:59164 تلميذا مقيما يعبرون عن استيائهم من الوجبات الغذائية المقدمة
12 جانفي 2018
-
22:34عائدات ميسي السنوية تفوق 100 مليون يورو
12 جانفي 2018
-
22:27المهدية: إصدار 4 بطاقات بالسجن ضد متّهمين بالإضرار العمد بملك الغير
12 جانفي 2018
-
22:01اسامة الملّولي يعلن تحدي العودة الى منصة التتويج
12 جانفي 2018
-
21:41مصر تفرض حظر تجول في مناطق بشمال سيناء
12 جانفي 2018
-
21:20مكالمة هاتفيّة بين رئيس الجمهورية وأمير قطر
12 جانفي 2018
-
20:55الكشف عن الكأس الجديدة للبطولة العربية للأندية
12 جانفي 2018
-
20:50حركة حماس تعتذر رسميا عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني
12 جانفي 2018
-
20:44صحفيو نابل يطلقون حملة "المعلومة حقي موش مزية "
12 جانفي 2018
-
20:38ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة تجنح نحو اليابان
12 جانفي 2018
-
20:31جندوبة: سمك الثلوج بلغ 5 صم وادارة التجهيز تتدخل
12 جانفي 2018
-
20:25بنزرت: القبض على الشقيق الثاني لأحمد الحناشي مرتكب اعتداء مرسيليا
12 جانفي 2018
-
20:15النصر الليبي ينهي أزمة مستحقات طارق ثابت
12 جانفي 2018
-
20:00تسريبات جديدة حول مفاوضات ريال مدريد مع ميسي
12 جانفي 2018
-
19:46وزير الثقافة يحسم الجدل: قريبا إفتتاح مركز الفنون الدرامية والركحية بقبلي
12 جانفي 2018