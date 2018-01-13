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يوم السبت 13 جانفي 2018
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إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
النوري الصّل
نصـــف الحقيقـــــة
بعد نجاحها النسبي في الحد من أعمال التخريب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، باتت الحكومة مدعوة إلى التعاطي بنفس «الحزم» مع سياسة التخريب الممنهجة التي تتعرّض لها جيوب...
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الأولى
كاريكاتير اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 جانفي 2018

كاريكاتير اليوم

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حي التضامن: حجز تجهيزات مسروقة خلال أحداث التخريب
13 جانفي 2018 السّاعة 00:20
حجزت الوحدات التابعة لمنطقة الأمني الوطني بالعمران خلال مداهمة منزل في حي التضامن عددا من التجهيزات...
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جريدة الشروق ليوم الشروق 13 جانفي 2018
13 جانفي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الشروق 13 جانفي 2018
المزيد >>
كاريكاتير اليوم
13 جانفي 2018 السّاعة 00:00
كاريكاتير اليوم
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
كاريكاتير اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 جانفي 2018

كاريكاتير اليوم

تقرؤون أيضا
والدة ابو تريكة تمنع من السفر الى الدوحة
13 جانفي 2018 السّاعة 00:49
ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، سفر والدة اللاعب المصري الدولي السابق، محمد أبوتريكة،...
المزيد >>
حي التضامن: حجز تجهيزات مسروقة خلال أحداث التخريب
13 جانفي 2018 السّاعة 00:20
حجزت الوحدات التابعة لمنطقة الأمني الوطني بالعمران خلال مداهمة منزل في حي التضامن عددا من التجهيزات...
المزيد >>
جريدة الشروق ليوم الشروق 13 جانفي 2018
13 جانفي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الشروق 13 جانفي 2018
المزيد >>
كاريكاتير اليوم
13 جانفي 2018 السّاعة 00:00
كاريكاتير اليوم
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصّل
نصـــف الحقيقـــــة
بعد نجاحها النسبي في الحد من أعمال التخريب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، باتت الحكومة مدعوة إلى التعاطي بنفس «الحزم» مع سياسة التخريب الممنهجة التي تتعرّض لها جيوب...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
طلبت منه "مواكبة زيارة وزير العدل: خالد عباس يحذر والية... جريدة الشروق ليوم الجمعة 12 جانفي 2018 ابراهيم القصاص تاجر خرفان في سوق دوز؟ إقالة مدير عام الديوانة عادل بن حسن.. والقاضي يوسف... الطبوبي يدعو الشاهد الى التعجيل باتخاذ "قرارات سياسية... لاعبو ريال مدريد ينقلبون على زيدان القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة... الجيش الفرنسي يعترض طائرة جزائرية
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