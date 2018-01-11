كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة في بلاغ اليوم الجمعة انه تم تاجيل كافة مباريات كرة الطائرة المبرمجة ايام الجمعة 12 والسبت 13 والاحد 14 الى موعد لاحق.