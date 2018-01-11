تعزية ومواساة

انتقل الى رحمة الله تعالى المغفور له باذن الله "محمد بوحوش" بعد صراع مرير مع المرض

و بهذه المناسبة الاليمة تتقدم عائلات العباسي و الجويني و العائلات المتصاهرة و صهره الزميل الهادي الجويني باحر التعازي الى سائر افراد عائلة بوحوش و زوجته راضية العباسي و بناته و والدته راجين من الله عز و جل ان يتغمده بوافر رحمته و ان يرزق اهله و ذويه جميل الصبر و السلوان....

" انا لله و انا اليه راجعون"