تعزية ومواساة

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16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
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16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
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13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
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انتقل الى رحمة الله تعالى المغفور له باذن الله "محمد بوحوش" بعد صراع مرير مع المرض
و بهذه المناسبة الاليمة تتقدم عائلات العباسي و الجويني و العائلات المتصاهرة و صهره الزميل الهادي الجويني باحر التعازي الى سائر افراد عائلة بوحوش و زوجته راضية العباسي و بناته و والدته راجين من الله عز و جل ان يتغمده بوافر رحمته و ان يرزق اهله و ذويه جميل الصبر و السلوان....
" انا لله و انا اليه راجعون"
انتقل الى رحمة الله تعالى المغفور له باذن الله "محمد بوحوش" بعد صراع مرير مع المرض
و بهذه المناسبة الاليمة تتقدم عائلات العباسي و الجويني و العائلات المتصاهرة و صهره الزميل الهادي الجويني باحر التعازي الى سائر افراد عائلة بوحوش و زوجته راضية العباسي و بناته و والدته راجين من الله عز و جل ان يتغمده بوافر رحمته و ان يرزق اهله و ذويه جميل الصبر و السلوان....
" انا لله و انا اليه راجعون"
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018