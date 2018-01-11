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يوم الجمعة 12 جانفي 2018
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دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة‎
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إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
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الأولى
دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة‎
12 جانفي 2018 | 16:06

مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان:

على اثر الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عديد المناطق بولاية نابل و التي وصلت الى حد التخريب و الاعتداء على الأمنيين و على الممتلكات  العمومية و الخاصة تم تكوين  لجنة محلية بدار شعبانً الفهري للتوقي من أي طارئ  ضمت عددا من مكونات المجتمع المدني و ممثلين عن الأحزاب السياسية باشراف رئيس النيابة الخصوصية و معتمد الجهة احمد مطيبع و بالتنسيق مع الوحدات الأمنية الراجعة بالنظر

حملة انطلقت منذ يوم الثلاثاء الفارط تم خلالها جمع العجلات المطاطية و حماية المدينة و المنشآت إضافة الى  التصدي لبعض المنحرفين و المخربين  بالجهة و الذي تبين بعد التحقيق  ان معظمهم شباب قصر استغلوا الوضع للنهب و السرقة

و حسب ما أكده معتمد  دار شعبان الفهري لموقع الشروق اون لاين فقد تم تسجيل بعض المناوشات واعمال التخريب على مستوى الطريق الحزامية تمت السيطرة عليها من قبل الوحدات الأمنية مشيرا في ذات السياق ان الحملة متواصلة ليلا نهارا لحماية المنطقة و تامين سلامة المواطنين

 

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الأولى
دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة‎
12 جانفي 2018 | 16:06

مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان:

على اثر الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عديد المناطق بولاية نابل و التي وصلت الى حد التخريب و الاعتداء على الأمنيين و على الممتلكات  العمومية و الخاصة تم تكوين  لجنة محلية بدار شعبانً الفهري للتوقي من أي طارئ  ضمت عددا من مكونات المجتمع المدني و ممثلين عن الأحزاب السياسية باشراف رئيس النيابة الخصوصية و معتمد الجهة احمد مطيبع و بالتنسيق مع الوحدات الأمنية الراجعة بالنظر

حملة انطلقت منذ يوم الثلاثاء الفارط تم خلالها جمع العجلات المطاطية و حماية المدينة و المنشآت إضافة الى  التصدي لبعض المنحرفين و المخربين  بالجهة و الذي تبين بعد التحقيق  ان معظمهم شباب قصر استغلوا الوضع للنهب و السرقة

و حسب ما أكده معتمد  دار شعبان الفهري لموقع الشروق اون لاين فقد تم تسجيل بعض المناوشات واعمال التخريب على مستوى الطريق الحزامية تمت السيطرة عليها من قبل الوحدات الأمنية مشيرا في ذات السياق ان الحملة متواصلة ليلا نهارا لحماية المنطقة و تامين سلامة المواطنين

 

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كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
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الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018 السّاعة 16:28
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الخاصة الروسية تمكنت من القضاء على المجموعة التخريبية التي أطلقت...
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12 جانفي 2018 السّاعة 16:13
انتقل الى رحمة الله تعالى المغفور له باذن الله "محمد بوحوش" بعد صراع مرير مع المرض و بهذه المناسبة الاليمة...
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المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
تونس في متاهة .... فكيف يكون الانقاذ ؟!
ككل أوٌل جانفي منذ سبع سنوات تعيش تونس على وقٌع نفس الاحتجاجات الليلية وبنفس الاخراج تقريبا من حرق للعجلات المطاطية وقطع طرقات ونهب محلاٌت عمومية وخاصة واعتداء على مواطنين وصفحات...
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