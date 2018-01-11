دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة‎

مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان:

على اثر الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عديد المناطق بولاية نابل و التي وصلت الى حد التخريب و الاعتداء على الأمنيين و على الممتلكات العمومية و الخاصة تم تكوين لجنة محلية بدار شعبانً الفهري للتوقي من أي طارئ ضمت عددا من مكونات المجتمع المدني و ممثلين عن الأحزاب السياسية باشراف رئيس النيابة الخصوصية و معتمد الجهة احمد مطيبع و بالتنسيق مع الوحدات الأمنية الراجعة بالنظر

حملة انطلقت منذ يوم الثلاثاء الفارط تم خلالها جمع العجلات المطاطية و حماية المدينة و المنشآت إضافة الى التصدي لبعض المنحرفين و المخربين بالجهة و الذي تبين بعد التحقيق ان معظمهم شباب قصر استغلوا الوضع للنهب و السرقة

و حسب ما أكده معتمد دار شعبان الفهري لموقع الشروق اون لاين فقد تم تسجيل بعض المناوشات واعمال التخريب على مستوى الطريق الحزامية تمت السيطرة عليها من قبل الوحدات الأمنية مشيرا في ذات السياق ان الحملة متواصلة ليلا نهارا لحماية المنطقة و تامين سلامة المواطنين