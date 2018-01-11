دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة‎

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مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان:
على اثر الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عديد المناطق بولاية نابل و التي وصلت الى حد التخريب و الاعتداء على الأمنيين و على الممتلكات العمومية و الخاصة تم تكوين لجنة محلية بدار شعبانً الفهري للتوقي من أي طارئ ضمت عددا من مكونات المجتمع المدني و ممثلين عن الأحزاب السياسية باشراف رئيس النيابة الخصوصية و معتمد الجهة احمد مطيبع و بالتنسيق مع الوحدات الأمنية الراجعة بالنظر
حملة انطلقت منذ يوم الثلاثاء الفارط تم خلالها جمع العجلات المطاطية و حماية المدينة و المنشآت إضافة الى التصدي لبعض المنحرفين و المخربين بالجهة و الذي تبين بعد التحقيق ان معظمهم شباب قصر استغلوا الوضع للنهب و السرقة
و حسب ما أكده معتمد دار شعبان الفهري لموقع الشروق اون لاين فقد تم تسجيل بعض المناوشات واعمال التخريب على مستوى الطريق الحزامية تمت السيطرة عليها من قبل الوحدات الأمنية مشيرا في ذات السياق ان الحملة متواصلة ليلا نهارا لحماية المنطقة و تامين سلامة المواطنين
مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان:
على اثر الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عديد المناطق بولاية نابل و التي وصلت الى حد التخريب و الاعتداء على الأمنيين و على الممتلكات العمومية و الخاصة تم تكوين لجنة محلية بدار شعبانً الفهري للتوقي من أي طارئ ضمت عددا من مكونات المجتمع المدني و ممثلين عن الأحزاب السياسية باشراف رئيس النيابة الخصوصية و معتمد الجهة احمد مطيبع و بالتنسيق مع الوحدات الأمنية الراجعة بالنظر
حملة انطلقت منذ يوم الثلاثاء الفارط تم خلالها جمع العجلات المطاطية و حماية المدينة و المنشآت إضافة الى التصدي لبعض المنحرفين و المخربين بالجهة و الذي تبين بعد التحقيق ان معظمهم شباب قصر استغلوا الوضع للنهب و السرقة
و حسب ما أكده معتمد دار شعبان الفهري لموقع الشروق اون لاين فقد تم تسجيل بعض المناوشات واعمال التخريب على مستوى الطريق الحزامية تمت السيطرة عليها من قبل الوحدات الأمنية مشيرا في ذات السياق ان الحملة متواصلة ليلا نهارا لحماية المنطقة و تامين سلامة المواطنين
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018
-
13:16قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية
12 جانفي 2018