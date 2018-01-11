بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي

عاد اللاعب أنيس بن حتيرة من ألمانيا، واستأنف امس الخميس نشاطه مع الترجي، ليضع حدا بذلك لكل الشائعات التي أشارت في الفترة الأخيرة إلى تفكيره في الرحيل عن قلعة باب سويقة.

وربط الكثيرون اسم بن حتيرة بقائمة المغادرين، بداعي أنه ملّ البقاء على مقاعد البدلاء تحت قيادة فوزي البنزرتي، المدير الفني السابق للترجي.

وأدى بن حتيرة تدريباته في ألمانيا بشكل منفرد، حتى يحافظ على لياقته البدنية، وقد كانت له اليوم أول مصافحة مع المدرب الجديد للفريق، المنذر الكبيّر.

كما شهدت تدريبات اليوم الخميس، انضمام مدافع من فريق الشباب، عفيف الجبالي (17 عامًا)، وذلك بطلب من المدرب المنذر الكبير، الذي أكد منذ توليه مهمة الإشراف على الترجي، بأنه سيقوم بتطعيم الفريق بلاعبين من فرق الشباب والناشئين، الذين يراهم قادرين على تقديم الإضافة للمجموعة.

وكالات