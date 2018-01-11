بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي

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عاد اللاعب أنيس بن حتيرة من ألمانيا، واستأنف امس الخميس نشاطه مع الترجي، ليضع حدا بذلك لكل الشائعات التي أشارت في الفترة الأخيرة إلى تفكيره في الرحيل عن قلعة باب سويقة.
وربط الكثيرون اسم بن حتيرة بقائمة المغادرين، بداعي أنه ملّ البقاء على مقاعد البدلاء تحت قيادة فوزي البنزرتي، المدير الفني السابق للترجي.
وأدى بن حتيرة تدريباته في ألمانيا بشكل منفرد، حتى يحافظ على لياقته البدنية، وقد كانت له اليوم أول مصافحة مع المدرب الجديد للفريق، المنذر الكبيّر.
كما شهدت تدريبات اليوم الخميس، انضمام مدافع من فريق الشباب، عفيف الجبالي (17 عامًا)، وذلك بطلب من المدرب المنذر الكبير، الذي أكد منذ توليه مهمة الإشراف على الترجي، بأنه سيقوم بتطعيم الفريق بلاعبين من فرق الشباب والناشئين، الذين يراهم قادرين على تقديم الإضافة للمجموعة.
عاد اللاعب أنيس بن حتيرة من ألمانيا، واستأنف امس الخميس نشاطه مع الترجي، ليضع حدا بذلك لكل الشائعات التي أشارت في الفترة الأخيرة إلى تفكيره في الرحيل عن قلعة باب سويقة.
وربط الكثيرون اسم بن حتيرة بقائمة المغادرين، بداعي أنه ملّ البقاء على مقاعد البدلاء تحت قيادة فوزي البنزرتي، المدير الفني السابق للترجي.
وأدى بن حتيرة تدريباته في ألمانيا بشكل منفرد، حتى يحافظ على لياقته البدنية، وقد كانت له اليوم أول مصافحة مع المدرب الجديد للفريق، المنذر الكبيّر.
كما شهدت تدريبات اليوم الخميس، انضمام مدافع من فريق الشباب، عفيف الجبالي (17 عامًا)، وذلك بطلب من المدرب المنذر الكبير، الذي أكد منذ توليه مهمة الإشراف على الترجي، بأنه سيقوم بتطعيم الفريق بلاعبين من فرق الشباب والناشئين، الذين يراهم قادرين على تقديم الإضافة للمجموعة.
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018