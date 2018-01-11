كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

فاز المنتخب التونسي لكرة اليد، مساء امس الخميس، على نادي جرانولارز الإسباني بنتيجة 34 – 18، في المباراة الودية التي جمعتهما بتربص نسور قرطاج في برشلونة.

وتدخل هذه المواجهة الودية في إطار تحضيرات المنتخب الوطني لبطولة أفريقيا 2018 بالغابون، بداية من 17 جانفي الجاري.

وتعود بعثة نسور قرطاج من إسبانيا اليوم الجمعة إلى تونس، ليكون السفر إلى الغابون بعد غد الأحد 14 جانفي.

وسيعقد مدرب تونس، الإسباني توني جيرونا، غدا، مؤتمرا صحفيا للحديث عن آخر استعدادات المنتخب للموعد الإفريقي.