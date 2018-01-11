مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن

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وقد استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مستوى "لافيات" و'الباساج " لتفريق الجماهير.

تونس- الشروق أون لاين- خديجة اليحياوي: علمت "الشروق أون لاين" أنه جدت مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي التونسي وقوات الأمن قبل قليل على خلفية تأجيل بيع تذاكر مباراة الترجي الرياضي التونسي وترجي وادي ونيص الفلسطيني.