رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار

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كشف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، عن الأسباب التي تجعله يمضغ العلكة باستمرار حتى في الاجتماعات الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 72 عاما، والذي وصل إلى سدة الرئاسة في العام 2016، مختلف عن نظرائه بالكثير من العادات والسلوك، مثل حديثه المباشر من دون مواربة وألفاظه النابية وملابسه الغريبة، وأيضا مضغ اللبان باستمرار.
وعلق دوتيرتي على هذه عادة مضغع العلكة، وقال مازحا إن أفضل هدية يمكن أن يتلقاها كشكرا له هي العلكة لأنها "تسكّن آلامي".
وهو ألمح بذلك إلى أنه مصاب بمشاكل في العمود الفقري، من دون أن يعطي أي تفصيل.
وكان مقطع مصوّر يظهر فيه دوتيرتي وهو يمضغ العلكة في لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ أثار هلعا لدى السلطات اليابانية التي تعتني كثيرا بشؤون البروتوكول، وذلك قبل لقاء له مع الإمبراطور أكيهيتو.
وفي العام 2016، أثارت صورة له مع ملك كمبوديا نوردوم سيهاموني ظهر فيها وأكمامه مطوية وياقة قميصه مفتوحة، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الكمبودية حينها.
وفي السنة نفسها، أقر أنه تعاطى في السابق الفنتانتيل، وهو مخدّر قوي يعطى عادة لمرضى السرطان، وذلك بعد إصابته بحادث على الدراجة النارية.
وتحدث أيضا عن صداع يومي يعاني منه، وعن أمراض أخرى منها اضطرابات قلبية وعائية متصلة بالتدخين.
وأثار ذلك تكهّنات حول حالته الصحية، علما أنه الأكبر سنّا من بين الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الفلبين.
كشف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، عن الأسباب التي تجعله يمضغ العلكة باستمرار حتى في الاجتماعات الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 72 عاما، والذي وصل إلى سدة الرئاسة في العام 2016، مختلف عن نظرائه بالكثير من العادات والسلوك، مثل حديثه المباشر من دون مواربة وألفاظه النابية وملابسه الغريبة، وأيضا مضغ اللبان باستمرار.
وعلق دوتيرتي على هذه عادة مضغع العلكة، وقال مازحا إن أفضل هدية يمكن أن يتلقاها كشكرا له هي العلكة لأنها "تسكّن آلامي".
وهو ألمح بذلك إلى أنه مصاب بمشاكل في العمود الفقري، من دون أن يعطي أي تفصيل.
وكان مقطع مصوّر يظهر فيه دوتيرتي وهو يمضغ العلكة في لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ أثار هلعا لدى السلطات اليابانية التي تعتني كثيرا بشؤون البروتوكول، وذلك قبل لقاء له مع الإمبراطور أكيهيتو.
وفي العام 2016، أثارت صورة له مع ملك كمبوديا نوردوم سيهاموني ظهر فيها وأكمامه مطوية وياقة قميصه مفتوحة، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الكمبودية حينها.
وفي السنة نفسها، أقر أنه تعاطى في السابق الفنتانتيل، وهو مخدّر قوي يعطى عادة لمرضى السرطان، وذلك بعد إصابته بحادث على الدراجة النارية.
وتحدث أيضا عن صداع يومي يعاني منه، وعن أمراض أخرى منها اضطرابات قلبية وعائية متصلة بالتدخين.
وأثار ذلك تكهّنات حول حالته الصحية، علما أنه الأكبر سنّا من بين الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الفلبين.
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018
-
13:16قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية
12 جانفي 2018