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يوم الجمعة 12 جانفي 2018
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رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
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الأولى
رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018 | 15:14

كشف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، عن الأسباب التي تجعله يمضغ العلكة باستمرار حتى في الاجتماعات الرسمية.

ودوتيرتي البالغ من العمر 72 عاما، والذي وصل إلى سدة الرئاسة في العام 2016، مختلف عن نظرائه بالكثير من العادات والسلوك، مثل حديثه المباشر من دون مواربة وألفاظه النابية وملابسه الغريبة، وأيضا مضغ اللبان باستمرار.

وعلق دوتيرتي على هذه عادة مضغع العلكة، وقال مازحا إن أفضل هدية يمكن أن يتلقاها كشكرا له هي العلكة لأنها "تسكّن آلامي".

وهو ألمح بذلك إلى أنه مصاب بمشاكل في العمود الفقري، من دون أن يعطي أي تفصيل.

وكان مقطع مصوّر يظهر فيه دوتيرتي وهو يمضغ العلكة في لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ أثار هلعا لدى السلطات اليابانية التي تعتني كثيرا بشؤون البروتوكول، وذلك قبل لقاء له مع الإمبراطور أكيهيتو.

وفي العام 2016، أثارت صورة له مع ملك كمبوديا نوردوم سيهاموني ظهر فيها وأكمامه مطوية وياقة قميصه مفتوحة، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الكمبودية حينها.

وفي السنة نفسها، أقر أنه تعاطى في السابق الفنتانتيل، وهو مخدّر قوي يعطى عادة لمرضى السرطان، وذلك بعد إصابته بحادث على الدراجة النارية.

وتحدث أيضا عن صداع يومي يعاني منه، وعن أمراض أخرى منها اضطرابات قلبية وعائية متصلة بالتدخين.

وأثار ذلك تكهّنات حول حالته الصحية، علما أنه الأكبر سنّا من بين الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الفلبين.

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الأولى
رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018 | 15:14

كشف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، عن الأسباب التي تجعله يمضغ العلكة باستمرار حتى في الاجتماعات الرسمية.

ودوتيرتي البالغ من العمر 72 عاما، والذي وصل إلى سدة الرئاسة في العام 2016، مختلف عن نظرائه بالكثير من العادات والسلوك، مثل حديثه المباشر من دون مواربة وألفاظه النابية وملابسه الغريبة، وأيضا مضغ اللبان باستمرار.

وعلق دوتيرتي على هذه عادة مضغع العلكة، وقال مازحا إن أفضل هدية يمكن أن يتلقاها كشكرا له هي العلكة لأنها "تسكّن آلامي".

وهو ألمح بذلك إلى أنه مصاب بمشاكل في العمود الفقري، من دون أن يعطي أي تفصيل.

وكان مقطع مصوّر يظهر فيه دوتيرتي وهو يمضغ العلكة في لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ أثار هلعا لدى السلطات اليابانية التي تعتني كثيرا بشؤون البروتوكول، وذلك قبل لقاء له مع الإمبراطور أكيهيتو.

وفي العام 2016، أثارت صورة له مع ملك كمبوديا نوردوم سيهاموني ظهر فيها وأكمامه مطوية وياقة قميصه مفتوحة، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الكمبودية حينها.

وفي السنة نفسها، أقر أنه تعاطى في السابق الفنتانتيل، وهو مخدّر قوي يعطى عادة لمرضى السرطان، وذلك بعد إصابته بحادث على الدراجة النارية.

وتحدث أيضا عن صداع يومي يعاني منه، وعن أمراض أخرى منها اضطرابات قلبية وعائية متصلة بالتدخين.

وأثار ذلك تكهّنات حول حالته الصحية، علما أنه الأكبر سنّا من بين الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الفلبين.

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نورالدين بالطيب
تونس في متاهة .... فكيف يكون الانقاذ ؟!
ككل أوٌل جانفي منذ سبع سنوات تعيش تونس على وقٌع نفس الاحتجاجات الليلية وبنفس الاخراج تقريبا من حرق للعجلات المطاطية وقطع طرقات ونهب محلاٌت عمومية وخاصة واعتداء على مواطنين وصفحات...
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