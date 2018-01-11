صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

ونادى المحتجون الذين رفعوا عديد الشعرات التي تندد بارتفاع الأسعار إلى إطلاق سراح الموقوفين .

تنظم تنسيقية حملة "فاش نستناو" الآن وقفة احتجاجية سلمية أمام قصر البلدية بباب بحر بصفاقس للدعوة الى اسقاط قانون المالية 2018.