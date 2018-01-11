جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي

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جندوبة- الشروق أون لاين- عبد الكريم سلطاني: ادى والي جندوبة زيارة ميدانيّة لمنطقة كاف الضرابين من معتمدية عين دراهم اليوم الجمعة 12 جانفي 2018 وقد أكّد والي جندوبة محمد صدقي بوعون بالمناسبة أن القسط الأوّل من برنامج السكن الاجتماعي الفردي لفائدة ثلاثة عشرة عائلة تقطن المنطقة المذكورة سيصرف في حدود 15 مارس 2018 .
ويذكر ان هذه العائلات فقدت مساكنها بسبب الانزلاقات الارضية منذ شتاء سنة 2012 وهو ما اضطر السلط الجهوية وقتها الى نقلهم الى منطقة المريج عين دراهم ضمن مخيم .
جندوبة- الشروق أون لاين- عبد الكريم سلطاني: ادى والي جندوبة زيارة ميدانيّة لمنطقة كاف الضرابين من معتمدية عين دراهم اليوم الجمعة 12 جانفي 2018 وقد أكّد والي جندوبة محمد صدقي بوعون بالمناسبة أن القسط الأوّل من برنامج السكن الاجتماعي الفردي لفائدة ثلاثة عشرة عائلة تقطن المنطقة المذكورة سيصرف في حدود 15 مارس 2018 .
ويذكر ان هذه العائلات فقدت مساكنها بسبب الانزلاقات الارضية منذ شتاء سنة 2012 وهو ما اضطر السلط الجهوية وقتها الى نقلهم الى منطقة المريج عين دراهم ضمن مخيم .
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018
-
13:16قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية
12 جانفي 2018