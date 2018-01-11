جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي

جندوبة- الشروق أون لاين- عبد الكريم سلطاني: ادى والي جندوبة زيارة ميدانيّة لمنطقة كاف الضرابين من معتمدية عين دراهم اليوم الجمعة 12 جانفي 2018 وقد أكّد والي جندوبة محمد صدقي بوعون بالمناسبة أن القسط الأوّل من برنامج السكن الاجتماعي الفردي لفائدة ثلاثة عشرة عائلة تقطن المنطقة المذكورة سيصرف في حدود 15 مارس 2018 .

ويذكر ان هذه العائلات فقدت مساكنها بسبب الانزلاقات الارضية منذ شتاء سنة 2012 وهو ما اضطر السلط الجهوية وقتها الى نقلهم الى منطقة المريج عين دراهم ضمن مخيم .