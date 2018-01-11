كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما

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الشروق اون لاين - منير الزوابي:
أكد انور عياد لـ"الشروق اون لاين" منذ قليل انه قرر العودة لممارسة نشاطه مع فريقه الام سبورتينغ المكنين ليس كمدرب وانما كلاعب وامضى معه عقدا حتى نهاية الموسم الحالي ويعود عياد الى المكنين الفريق الذي ترعرع فيه منذ الصغر بعد 22 سنة كاملة وسيلعب في فريق الاكابر لأول مرة لانه غادر المكنين متجها للنجم الساحلي عندما كان في فريق الاصاغر لسبورتينغ المكنين سنة 1995.
وهذا القرار مفاجئ صراحة لان عياد اقتحم ميدان التدريب ومستقبله واعد في هذا المجال وهو مطلوب من عدة فرق ليشرف على تدريبها.
الشروق اون لاين - منير الزوابي:
أكد انور عياد لـ"الشروق اون لاين" منذ قليل انه قرر العودة لممارسة نشاطه مع فريقه الام سبورتينغ المكنين ليس كمدرب وانما كلاعب وامضى معه عقدا حتى نهاية الموسم الحالي ويعود عياد الى المكنين الفريق الذي ترعرع فيه منذ الصغر بعد 22 سنة كاملة وسيلعب في فريق الاكابر لأول مرة لانه غادر المكنين متجها للنجم الساحلي عندما كان في فريق الاصاغر لسبورتينغ المكنين سنة 1995.
وهذا القرار مفاجئ صراحة لان عياد اقتحم ميدان التدريب ومستقبله واعد في هذا المجال وهو مطلوب من عدة فرق ليشرف على تدريبها.
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018
-
13:16قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية
12 جانفي 2018