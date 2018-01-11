كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما

الشروق اون لاين - منير الزوابي:

أكد انور عياد لـ"الشروق اون لاين" منذ قليل انه قرر العودة لممارسة نشاطه مع فريقه الام سبورتينغ المكنين ليس كمدرب وانما كلاعب وامضى معه عقدا حتى نهاية الموسم الحالي ويعود عياد الى المكنين الفريق الذي ترعرع فيه منذ الصغر بعد 22 سنة كاملة وسيلعب في فريق الاكابر لأول مرة لانه غادر المكنين متجها للنجم الساحلي عندما كان في فريق الاصاغر لسبورتينغ المكنين سنة 1995.

وهذا القرار مفاجئ صراحة لان عياد اقتحم ميدان التدريب ومستقبله واعد في هذا المجال وهو مطلوب من عدة فرق ليشرف على تدريبها.