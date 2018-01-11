إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد

رفض المخضرم أندريس إنييستا لاعب وسط فريق برشلونة الاسباني التقارير التي تحدثت مؤخرا أن صفقة البارسا الجديدة صانع الألعاب فيليب كوتينيو قد يحصل على مكانه في التشكيلة الأساسية، ويكون سببا في رحيله عن النادي الكتالوني.

وقال إنييستا في تصريحات لاذاعة أوندا سيرو "لقد قلت دائما ان أفضل اللاعبين يمكن ان يلعبوا في هذا النادي، وهذا يجعل كوتينيو واحدا من الأفضل، انه شاب ولديه موهبة فطرية، كما أنه سيتطور أكثر في برشلونة".

وأضاف "لن يكون هناك لاعب يمكن أن يجعلني أتقاعد، أو يجبرني على الرحيل من النادي، عمري 33 سنة، ولكن هذه ليست مشكلة، كوتينيو جاء فقط ليجعلنا أفضل، أنا سعيد لأنه واحد من أفضل اللاعبين في مركزه، لديه الأشياء التي نحبها".

واختتم الرسام "انه لاعب سريع وماهر، ويتفاهم بشكل جيد جدا مع زملائه، يستخدم كلتا القدمين بشكل جيد للغاية، ويصنع ويسجل الأهداف، سوف يجد بيئة جيدة جدا للنمو والتطور هنا".

وكالات