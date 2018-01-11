إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد

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رفض المخضرم أندريس إنييستا لاعب وسط فريق برشلونة الاسباني التقارير التي تحدثت مؤخرا أن صفقة البارسا الجديدة صانع الألعاب فيليب كوتينيو قد يحصل على مكانه في التشكيلة الأساسية، ويكون سببا في رحيله عن النادي الكتالوني.
وقال إنييستا في تصريحات لاذاعة أوندا سيرو "لقد قلت دائما ان أفضل اللاعبين يمكن ان يلعبوا في هذا النادي، وهذا يجعل كوتينيو واحدا من الأفضل، انه شاب ولديه موهبة فطرية، كما أنه سيتطور أكثر في برشلونة".
وأضاف "لن يكون هناك لاعب يمكن أن يجعلني أتقاعد، أو يجبرني على الرحيل من النادي، عمري 33 سنة، ولكن هذه ليست مشكلة، كوتينيو جاء فقط ليجعلنا أفضل، أنا سعيد لأنه واحد من أفضل اللاعبين في مركزه، لديه الأشياء التي نحبها".
واختتم الرسام "انه لاعب سريع وماهر، ويتفاهم بشكل جيد جدا مع زملائه، يستخدم كلتا القدمين بشكل جيد للغاية، ويصنع ويسجل الأهداف، سوف يجد بيئة جيدة جدا للنمو والتطور هنا".
رفض المخضرم أندريس إنييستا لاعب وسط فريق برشلونة الاسباني التقارير التي تحدثت مؤخرا أن صفقة البارسا الجديدة صانع الألعاب فيليب كوتينيو قد يحصل على مكانه في التشكيلة الأساسية، ويكون سببا في رحيله عن النادي الكتالوني.
وقال إنييستا في تصريحات لاذاعة أوندا سيرو "لقد قلت دائما ان أفضل اللاعبين يمكن ان يلعبوا في هذا النادي، وهذا يجعل كوتينيو واحدا من الأفضل، انه شاب ولديه موهبة فطرية، كما أنه سيتطور أكثر في برشلونة".
وأضاف "لن يكون هناك لاعب يمكن أن يجعلني أتقاعد، أو يجبرني على الرحيل من النادي، عمري 33 سنة، ولكن هذه ليست مشكلة، كوتينيو جاء فقط ليجعلنا أفضل، أنا سعيد لأنه واحد من أفضل اللاعبين في مركزه، لديه الأشياء التي نحبها".
واختتم الرسام "انه لاعب سريع وماهر، ويتفاهم بشكل جيد جدا مع زملائه، يستخدم كلتا القدمين بشكل جيد للغاية، ويصنع ويسجل الأهداف، سوف يجد بيئة جيدة جدا للنمو والتطور هنا".
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018
-
13:16قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية
12 جانفي 2018