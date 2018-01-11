رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة

بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: عاشت منطقة رفراف من معتمدية راس الجبل على وقع حادثة اليمة تمثلت في اقدام شاب على طعن شقيقه الاصغر بسكين على مستوى الرئة.

وتفيد معطياتنا ان خلافا نشب خلال الليلة الفاصلة بين الاربعاء والخميس تطور الى عنف حيث تسلح الشقيق الاكبر بسكين ليوجه لشقيقه الاصغر طعنة على مستوى الرئة.

وقد تم تحويل الشاب المتضرر الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت. فيما تم ايقاف الشقيق الاكبر وهو في العقد الثالث تقريبا من العمر وقد تعهدت بالأبحاث فرقة الشرطة العدلية براس الجبل.