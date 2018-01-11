رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة

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بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: عاشت منطقة رفراف من معتمدية راس الجبل على وقع حادثة اليمة تمثلت في اقدام شاب على طعن شقيقه الاصغر بسكين على مستوى الرئة.
وتفيد معطياتنا ان خلافا نشب خلال الليلة الفاصلة بين الاربعاء والخميس تطور الى عنف حيث تسلح الشقيق الاكبر بسكين ليوجه لشقيقه الاصغر طعنة على مستوى الرئة.
وقد تم تحويل الشاب المتضرر الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت. فيما تم ايقاف الشقيق الاكبر وهو في العقد الثالث تقريبا من العمر وقد تعهدت بالأبحاث فرقة الشرطة العدلية براس الجبل.
بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: عاشت منطقة رفراف من معتمدية راس الجبل على وقع حادثة اليمة تمثلت في اقدام شاب على طعن شقيقه الاصغر بسكين على مستوى الرئة.
وتفيد معطياتنا ان خلافا نشب خلال الليلة الفاصلة بين الاربعاء والخميس تطور الى عنف حيث تسلح الشقيق الاكبر بسكين ليوجه لشقيقه الاصغر طعنة على مستوى الرئة.
وقد تم تحويل الشاب المتضرر الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت. فيما تم ايقاف الشقيق الاكبر وهو في العقد الثالث تقريبا من العمر وقد تعهدت بالأبحاث فرقة الشرطة العدلية براس الجبل.
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018
-
13:16قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية
12 جانفي 2018