القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم القبض على عنصرين إرهابيين قياديين في ولاية القصرين كما تم أيضا حجز أسلحة وذخيرة بعد نصب كمين لهما.