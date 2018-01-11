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يوم الجمعة 12 جانفي 2018
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القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
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إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
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الأولى
القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018 | 13:52

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم القبض على عنصرين إرهابيين قياديين في ولاية القصرين كما تم أيضا حجز أسلحة وذخيرة بعد نصب كمين لهما.

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القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018 | 13:52

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم القبض على عنصرين إرهابيين قياديين في ولاية القصرين كما تم أيضا حجز أسلحة وذخيرة بعد نصب كمين لهما.

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الخاصة الروسية تمكنت من القضاء على المجموعة التخريبية التي أطلقت...
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12 جانفي 2018 السّاعة 16:13
انتقل الى رحمة الله تعالى المغفور له باذن الله "محمد بوحوش" بعد صراع مرير مع المرض و بهذه المناسبة الاليمة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
تونس في متاهة .... فكيف يكون الانقاذ ؟!
ككل أوٌل جانفي منذ سبع سنوات تعيش تونس على وقٌع نفس الاحتجاجات الليلية وبنفس الاخراج تقريبا من حرق للعجلات المطاطية وقطع طرقات ونهب محلاٌت عمومية وخاصة واعتداء على مواطنين وصفحات...
المزيد >>
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