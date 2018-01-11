الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 12 جانفي 2018 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأفاد يوسف الشاهد أن اللقاء استعرض الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة تطوّر الأوضاع الأمنيّة والاجتماعيّة نحو التهدئة والاستقرار إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق البلاد.

كما تناول اللقاء الإجراءات المزمع تطبيقها في الأيام القادمة لتحسين القدرة الشرائية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل ومزيد التحكُّم في الأسعار من خلال تشديد المراقبة على مسالك التوزيع وتفكيك شبكات الفساد والاحتكار والتهريب.