قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية

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قفصة - الشروق اون لاين- عادل عكرمي: تم صباح اليوم اطلاق سراح القياديين الثلاث بالجبهة الشعبية بعد مثولهم امام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة وحسب افادة المنسق الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة زهر الدين زمال فان الامر يتعلق بكل من حبيب تباسي عضو التنسيقية المحلية بالقطار والمنسق الجهوي لحزب العمال قفصة وجمال شعيشع النقابي وعضو التنسيقية المحلية للجبهة الشعبية بالقطار عن المستقلين وطلال تباسي الناشط بحزب العمال.
وللإشارة فانه تم ايقاف هؤلاء يوم امس الخميس على خلفية شهادات لبعض الموقوفين على اثر احداث الحرق والتخريب التي شهدتها مدينة القطار وحسب المنسق الجهوي للجبهة الشعبية فان اطلاق سراح الموقوفين الثلاث تم في انتظار جلسة منتظرة بالمحكمة الابتدائية. وتجدر الاشارة الى ان عددا من انصار الجبهة الشعبية ونشطاء المجتمع المدني كانوا قد تجمهروا صباح اليوم امام الابتدائية بقفصة مطالبين بإطلاق سراح رفاقهم ومشددين على الصبغة السياسية الموجهة لهذا الايقاف حسب تصريحاتهم .
قفصة - الشروق اون لاين- عادل عكرمي: تم صباح اليوم اطلاق سراح القياديين الثلاث بالجبهة الشعبية بعد مثولهم امام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة وحسب افادة المنسق الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة زهر الدين زمال فان الامر يتعلق بكل من حبيب تباسي عضو التنسيقية المحلية بالقطار والمنسق الجهوي لحزب العمال قفصة وجمال شعيشع النقابي وعضو التنسيقية المحلية للجبهة الشعبية بالقطار عن المستقلين وطلال تباسي الناشط بحزب العمال.
وللإشارة فانه تم ايقاف هؤلاء يوم امس الخميس على خلفية شهادات لبعض الموقوفين على اثر احداث الحرق والتخريب التي شهدتها مدينة القطار وحسب المنسق الجهوي للجبهة الشعبية فان اطلاق سراح الموقوفين الثلاث تم في انتظار جلسة منتظرة بالمحكمة الابتدائية. وتجدر الاشارة الى ان عددا من انصار الجبهة الشعبية ونشطاء المجتمع المدني كانوا قد تجمهروا صباح اليوم امام الابتدائية بقفصة مطالبين بإطلاق سراح رفاقهم ومشددين على الصبغة السياسية الموجهة لهذا الايقاف حسب تصريحاتهم .
-
16:58وحجلة: ايقاف 3 شبان من بينهم شخص فار السجن منذ الثورة
12 جانفي 2018
-
16:51الصادق القربي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري
12 جانفي 2018
-
16:31كرة طائرة: تاجيل كافة مباريات نهاية الاسبوع الى موعد لاحق
12 جانفي 2018
-
16:28الدفاع الروسية: القضاء على المسلحين الذين هاجموا قاعدة "حميميم"
12 جانفي 2018
-
16:13تعزية ومواساة
12 جانفي 2018
-
16:06دار شعبانً الفهري: تشكيل لجنة محلية لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة
12 جانفي 2018
-
15:48وزير التجارة: حجز 107 اطنان من السكر و9230 لترا من الزيت النباتي المدعم
12 جانفي 2018
-
15:39بن حتيرة ينهي شكوك رحيله عن الترجي
12 جانفي 2018
-
15:23مناوشات بين جماهير الترجي الرياضي وقوات الأمن
12 جانفي 2018
-
15:23كرة اليد: تونس تهزم غرانولارز الإسباني وديا
12 جانفي 2018
-
15:14صفاقس: مسيرة سلمية لإسقاط قانون المالية
12 جانفي 2018
-
15:14رئيس الفلبين: لهذه الأسباب أمضغ العلكة باستمرار
12 جانفي 2018
-
-
14:49جندوبة: تمكين 13 عائلة من السكن الاجتماعي الفردي
12 جانفي 2018
-
14:48كرة اليد: انور عياد يعود لسبورتينغ المكنين بعد 22 عاما
12 جانفي 2018
-
14:39إنييستا: كوتينيو لن يجبرني على التقاعد
12 جانفي 2018
-
14:32رفراف- بنزرت: يسدد لشقيقه طعنة بسكين على مستوى الرئة
12 جانفي 2018
-
-
13:52القصرين: القبض على عنصرين إرهابيين قياديين وحجز أسلحة وذخيرة (فيديو)
12 جانفي 2018
-
13:35الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية محور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد
12 جانفي 2018