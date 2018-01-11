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يوم الجمعة 12 جانفي 2018
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قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية
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إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة إحتجاجات في مناطق عديدة من الجمهورية... نهب وسرقة وحرق مؤسسات.. متابعة مستمرة
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الأولى
قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية
12 جانفي 2018 | 13:16

قفصة - الشروق اون لاين- عادل عكرمي: تم صباح اليوم اطلاق سراح القياديين الثلاث بالجبهة الشعبية بعد مثولهم امام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة وحسب افادة المنسق الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة زهر الدين زمال فان الامر يتعلق بكل من حبيب تباسي عضو التنسيقية المحلية بالقطار والمنسق الجهوي لحزب العمال قفصة وجمال شعيشع النقابي وعضو التنسيقية المحلية للجبهة الشعبية بالقطار عن المستقلين وطلال تباسي الناشط بحزب العمال.

وللإشارة فانه تم ايقاف هؤلاء يوم امس الخميس على خلفية شهادات لبعض الموقوفين على اثر احداث الحرق والتخريب التي شهدتها مدينة القطار وحسب المنسق الجهوي للجبهة الشعبية فان اطلاق سراح الموقوفين الثلاث تم في انتظار جلسة منتظرة بالمحكمة الابتدائية. وتجدر الاشارة الى ان عددا من انصار الجبهة الشعبية ونشطاء المجتمع المدني كانوا قد تجمهروا صباح اليوم امام الابتدائية بقفصة مطالبين بإطلاق سراح رفاقهم ومشددين على الصبغة السياسية الموجهة لهذا الايقاف حسب تصريحاتهم .

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الأولى
قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية
12 جانفي 2018 | 13:16

قفصة - الشروق اون لاين- عادل عكرمي: تم صباح اليوم اطلاق سراح القياديين الثلاث بالجبهة الشعبية بعد مثولهم امام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة وحسب افادة المنسق الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة زهر الدين زمال فان الامر يتعلق بكل من حبيب تباسي عضو التنسيقية المحلية بالقطار والمنسق الجهوي لحزب العمال قفصة وجمال شعيشع النقابي وعضو التنسيقية المحلية للجبهة الشعبية بالقطار عن المستقلين وطلال تباسي الناشط بحزب العمال.

وللإشارة فانه تم ايقاف هؤلاء يوم امس الخميس على خلفية شهادات لبعض الموقوفين على اثر احداث الحرق والتخريب التي شهدتها مدينة القطار وحسب المنسق الجهوي للجبهة الشعبية فان اطلاق سراح الموقوفين الثلاث تم في انتظار جلسة منتظرة بالمحكمة الابتدائية. وتجدر الاشارة الى ان عددا من انصار الجبهة الشعبية ونشطاء المجتمع المدني كانوا قد تجمهروا صباح اليوم امام الابتدائية بقفصة مطالبين بإطلاق سراح رفاقهم ومشددين على الصبغة السياسية الموجهة لهذا الايقاف حسب تصريحاتهم .

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نورالدين بالطيب
تونس في متاهة .... فكيف يكون الانقاذ ؟!
ككل أوٌل جانفي منذ سبع سنوات تعيش تونس على وقٌع نفس الاحتجاجات الليلية وبنفس الاخراج تقريبا من حرق للعجلات المطاطية وقطع طرقات ونهب محلاٌت عمومية وخاصة واعتداء على مواطنين وصفحات...
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