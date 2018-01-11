قفصة: الإفراج عن قيادات الجبهة الشعبية

قفصة - الشروق اون لاين- عادل عكرمي: تم صباح اليوم اطلاق سراح القياديين الثلاث بالجبهة الشعبية بعد مثولهم امام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة وحسب افادة المنسق الجهوي للجبهة الشعبية بقفصة زهر الدين زمال فان الامر يتعلق بكل من حبيب تباسي عضو التنسيقية المحلية بالقطار والمنسق الجهوي لحزب العمال قفصة وجمال شعيشع النقابي وعضو التنسيقية المحلية للجبهة الشعبية بالقطار عن المستقلين وطلال تباسي الناشط بحزب العمال.

وللإشارة فانه تم ايقاف هؤلاء يوم امس الخميس على خلفية شهادات لبعض الموقوفين على اثر احداث الحرق والتخريب التي شهدتها مدينة القطار وحسب المنسق الجهوي للجبهة الشعبية فان اطلاق سراح الموقوفين الثلاث تم في انتظار جلسة منتظرة بالمحكمة الابتدائية. وتجدر الاشارة الى ان عددا من انصار الجبهة الشعبية ونشطاء المجتمع المدني كانوا قد تجمهروا صباح اليوم امام الابتدائية بقفصة مطالبين بإطلاق سراح رفاقهم ومشددين على الصبغة السياسية الموجهة لهذا الايقاف حسب تصريحاتهم .