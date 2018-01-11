تطاوين: "يزي تعبنا".. حملة فنية إحتجاجا على الزيادة في الأسعار‎

تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: اطلق، اليوم الجمعة، عدد من شباب ولاية تطاوين حملة تحت شعار " يزي تعبنا" احتجاجا على ما وصفوه بالقرارات الجائرة للحكومة، سيما، تلك المتعلقة بالزيادة في الأسعار والتي ارهقت كاهل المواطن التونسي.

وقد عبر المحتجون سلميا وفنيا عن غضبهم من الحكومة واستيائهم من الواقع المعيشي من خلال لوحات فنية ورسوم كاريكاتورية.