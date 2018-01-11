قرعة كأس الملك.. "دربي" في برشلونة ومباراة نارية لأتلتيكو

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

سحبت في إسبانيا، الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك وأسفرت عن بعض المواجهات النارية.

وجاءت القرعة على الشكل التالي:

ليغانيس X ريال مدريد

إسبانيول X برشلونة

أتلتيكو مدريد X إشبيلية

فالنسيا X ألافيس

وستلعب مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الملك الأسبوع المقبل، على أن تلعب مباراة الإياب في الأسبوع الذي يليه.