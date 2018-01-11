ابراهيم القصاص تاجر خرفان في سوق دوز؟

تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: تداولت صفحات "الفايس بوك" كامل مساء أمس وصباح اليوم صورة النائب في المجلس التأسيسي أبراهيم القصاص في السوق الأسبوعية بدوز للأغنام وهو بصدد بيع خرفان ويعد سوق دوز من أكبر أسواق الماشية في تونس وهو سوق عريق جدا يعود الى بدايات القرن العشرين.

ويذكر أن القصاص كان نائبا عن ولاية قبلي في قائمة العريضة الشعبية التي أستقال منها والتحق بنداء تونس ثم غادره أيضا وأنسحب من الحياة السياسية وقد عرف بمواقفه المثيرة للجدل في المجلس التأسيسي.